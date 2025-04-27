Anne-babasını odaya kilitledi, ekiplere ecel terleri döktürdü - Son Dakika
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Anne-babasını odaya kilitledi, ekiplere ecel terleri döktürdü

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Antalya'da anne-babasını odaya kilitleyen ve ihbar üzerine olay yerine giden polislere kapıyı açmayan şahıs, ekiplere zor anlar yaşattı. Özel Harekat polislerinin devreye girdiği olayda 1.5 saatlik uğraş sonucu güçlükle ikna edilen genç, bu kez de ambulansa binmek istemedi.

27.04.2025 23:53
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde yer alan sitede bir daireden kavga sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Anne-babasını odaya kilitledi, ekiplere ecel terleri döktürdü

ANNE-BABASINI ODAYA KİLİTLEDİ

İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ekibi, 2. katta ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İrfan B.'nin anne ve babasını odaya kilitlediğini öğrendi. İrfan B.'nin daire kapısını açmaması ve anne-babasına zarar vereceğini söylemesi üzerine adrese takviye ekiplerin yanı sıra itfaiye, sağlık ve Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Anne-babasını odaya kilitledi, ekiplere ecel terleri döktürdü

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kapıyı açmamakta direnen İrfan B.'nin bulunduğu dairenin kapısı Özel Harekat polisleri tarafından kırılarak içeri girildi. İrfan B.'nin anne ve babası polis ekipleri tarafından kilitli bulundukları odadan çıkartılırken, şahıs bu kez de kendini balkona kilitledi.

Anne-babasını odaya kilitledi, ekiplere ecel terleri döktürdü

EKİPLERE ECEL TERLERİ DÖKTÜRDÜ

Bu sırada site bahçesinde toplanan vatandaşlar, ekiplerin ikna çabalarını endişe dolu gözlerle izledi. İrfan B.'yi ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil dökerken, dışardaki polislere seslenen gencin tutarsız davranış ve söylemlerde bulunduğu görüldü. İrfan B., balkondan aşağıda bekleyen polislere, "İçerideler. Polis kıyafeti giymişler. Ayağıma elektrik verdiler. Ben askerim, içerideler, asker siper al" dedi.

Anne-babasını odaya kilitledi, ekiplere ecel terleri döktürdü

GÜÇLÜKLE YATIŞTIRILDI

Yaklaşık 1.5 saatlik uğraş sonunda ikna edilen İrfan B. ters kelepçe ile kontrol altına alınırken, kendisini bekleyen ambulansa bindirileceği sırada da ekiplere zorluk çıkarmayı sürdürdü. Ambulansa binmekte direnen genç, "Suçum yok, kapıyı kırdınız, zorla içeri girdiniz. Nereye götürüyorsunuz beni" diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sitede güvenlik görevlisinin ikna etmesinin ardından ambulansa binen İrfan B., yatıştırıcı iğne vurularak hastaneye götürüldü. Gencin anne ve babası ise, ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Anne-babasını odaya kilitledi, ekiplere ecel terleri döktürdü
Anne-babasını odaya kilitledi, ekiplere ecel terleri döktürdü
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Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne-babasını odaya kilitledi, ekiplere ecel terleri döktürdü - Son Dakika

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