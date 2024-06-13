Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı - Son Dakika
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Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı

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Kahramanmaraş'ta yaşayan yabancı uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi için gittiği Gaziantep Özel Hayat Hastanesinde ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Dibo'nun ailesi, hastanenin hazırladığı kağıtlara zorla imza attırmaya çalıştıklarını iddia etti. Hastaneden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama

13.06.2024 13:37  Güncelleme: 15:31
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Kahramanmaraş'ta yaşayan yabancı uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi için geldiği Gaziantep Özel Hayat Hastanesinde hayatını kaybetti. Babasını kaybeden Muhammed Dilbo, "Hastanenin hazırladığı kağıtlara zorla imza attırmaya çalıştılar, ama biz atmadık. Doktor bu durumu görünce direk hastaneden kaçmış" ifadelerini kullandı.

AMELİYAT MASASINDAN BİR DAHA KALKAMADI

2016 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden 45 yaşındaki yabancı uyruklu Yasin Dibo, 12 Haziran tarihinde saç ekimi operasyonu için Gaziantep'e geldi. İddiaya göre 5 çocuk babası olan Dibo, sabah saat 09: 00 sıralarında Gaziantep'teki Özel Hayat Hastanesi'nde saç ekimi operasyonuna girdi. Ancak Dibo, operasyonun yapıldığı gün bilinmeyen nedenle saat 14: 30 civarında hayatını kaybetti.

Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı

HASTANE AİLEYİ ARAYARAK ÖLÜMÜ HABER VERDİ

Hastane yönetimi, Dibo'nun hayatını kaybettiğini polise bildirdi. Diğer yandan ailesi ve çocuklarına haber verildi. Dibo'nun cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Acı haberi alan Yasin Dibo'nun yakınları ise Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı

"KAĞITLARA ZORLA İMZA ATTIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Babasının sapasağlam hastaneye gittiğini ve hastanenin kendilerine babalarının bir anda öldüğünü söylediğini ifade eden Yasin Dibo'nun oğlu Muhammed Dibo, "Babam saç ektirmek için özel hayat hastanesiyle anlaştı. normalde randevusu ayın 14'ündeydi ama gece 12 gibi doktor babamı arayarak randevuyu ayın 12'sine çekildiğini söyledi. Saç ekimi için hastaneye çağırdı. Babam ameliyata girmeden önce bize fotoğraflar atarak şimdi ameliyata gireceğini söyledi. Daha sonra orada ne yaptılarsa, narkoz mu çok vermişler, yoksa başka bir şey mi yapmışlar bilmiyorum. O an vefat etmiş. Sonra biz hastaneye geldik, bize 'bir şey yok dediler', sonra hastane yönetimi bize, 'dili bir anda döndü vefat etti' dediler. Biz o an şikayetçi olduk, ifademizi verdik, hastanenin hazırladığı kağıtlara zorla imza attırmaya çalıştılar, ama biz atmadık. Doktor bu durumu görünce direk hastaneden kaçmış. Ne kadar doğru bilmiyorum ama öğrendiğimize göre polisler doktoru tutuklamış. Ölüm nedeni neyse bilemiyoruz. Şuan otopsi yapılıyor onu bekliyoruz. Biz sonuna kadar şikayetçiyiz" diye konuştu. Öte yandan hastane yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Ameliyat, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı - Son Dakika

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