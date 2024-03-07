Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında farklı sektörlerden isimler yer alıyor - Son Dakika
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Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında farklı sektörlerden isimler yer alıyor

Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında farklı sektörlerden isimler yer alıyor

İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli arasında, kamudan ihraç edilmiş FETÖ üyelerinden holding patronuna, iş adamından avukata kadar birçok sektörden isimler bulunuyor. Şüphelilerin, hileli belgeleri Karadağ ve Kosova'daki eğitim kurumları üzerinden temin ettikleri ortaya çıktı. Soruşturma devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde usulsüzlük ve uyumsuzluk tespit edildi ve soruşturma başlatıldı.

07.03.2024 10:50
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İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 30 şüpheli arasında kamudan ihraç FETÖ üyesinden holding patronuna, iş adamından sigortacıya, bir soruşturma savcılığında 'yazı işleri müdürlüğü' yapan kişiden, uçak kabin memuruna ve avukata kadar bir çok sektörde faaliyet gösteren isim yer alıyor. Şüphelilerin, hileli belgeleri Karadağ ve Kosova'daki eğitim kurumları üzerinden temin edip Türkiye'ye geldikleri anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, gerçeğe aykırı beyanla denklik belgesi temin ettiği belirlenen 30 şüpheli, önceki gün İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Hileli diplomalar müfettiş incelemeleri ile ortaya çıktı

Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı müfettişler, bazı kişilere ait diplomalarda usulsüzlük ve uyumsuzluk tespit etti. Yapı tespitler savcılığa verildi. Cumhuriyet savcıları hileli denklik belgeleri ile ilgili soruşturma başlatarak kolluk kuvvetlerine operasyon talimatı verdi.

Hileli belgelerin kilit merkezi: Karadağ ve Kosova

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, raporlardan yola çıkarak geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, kimlik ve adres bilgileri açığa çıkarılan şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda, bazı kişilerin Türkiye'de orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde Karadağ ve Kosova'da eğitim-öğretim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanda bulunup Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi temin ettiklerini tespit edildi.

Eski polis, FETÖ/PDY üyesi şimdi diş hekimi asistanı

Hileli denklik belgesiyle, Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10'luk kontenjandan yararlanarak üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleştikleri tespit edilen şüphelilerden bazılarının denklik belgesiyle mezun olup çalıştığı da belirlendi. Aktif çalışan şüpheliler arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Zübeyir O., Polis Meslek Yüksek Okulunda görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle kamudan ihraç edilen ve halihazırda diş hekimi asistanlığı yapan Selim Can G., yeni nesil yapımcı olarak lanse edilen ve Türkiye'de bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Tolga A., kritik davalara bakan avukat Mahmut G. ve aktif icra memuru Ayten D. ile birlikte iş insanı, sigortacı, diş hekimi asistanı, uçak kabin memuru, avukat, eczacılık ve muhasebecilik dalında faaliyet gösteren 30 kişi gözaltında tutuluyor.

Sorguları emniyette devam ediyor

Yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 30 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan kuşkulu kişilerin Mali Polisteki ifade işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında farklı sektörlerden isimler yer alıyor - Son Dakika

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