Sahte Kiralık Ev Dolandırıcılığı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Sahte Kiralık Ev Dolandırıcılığı: 2 Tutuklama

Sahte Kiralık Ev Dolandırıcılığı: 2 Tutuklama

Samsun'da emlakçıların hesaplarını ele geçirip dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.

05.11.2024 01:09
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Samsun'da emlakçıların "sahibinden.com"daki üyelik hesaplarını ele geçirip "sahte kiralık ev" ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların "sahibinden.com" isimli platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi. Polisin 3 ay süren çalışması sonucu D.A. (22) ve C.K.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile üniversite öğrencisi E.Ş. (24) adlı kadın, Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte Kiralık Ev Dolandırıcılığı: 2 Tutuklama - Son Dakika

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