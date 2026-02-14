Sakarya'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sakarya'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya\'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
14.02.2026 14:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarparak yandı, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Karasu Gişelerinde meydana gelen kazada, Yasin Çelik (32) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere adeta ok gibi sapladı.

KAĞIT GİBİ EZİLEN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın şiddetiyle alev alan otomobilde bulunan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde çıkan yangın, Otoyol Jandarması ekiplerince söndürüldü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde sıkışan ve hayatını kaybeden sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü feci kazayı haber alan yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizi geçirdi. Kaza sonrasında kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

