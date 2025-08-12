Samsun\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltı alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen çalışmalar sonucunda, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtan dolandırıcılara darbe vuruldu.

Dolandırıcıların, "Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı. Şüphelilere operasyon yaptık. Üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı. Para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız. Sonrasında size iade edeceğiz" şeklindeki yalanlarla vatandaşları kandırdıkları, bu yöntemle toplam 1 milyon 143 bin 350 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda 8 şüpheliden 1'inin cezaevinde olduğu anlaşılırken, diğer 7 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars illerinde bu sabah saat 05.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN