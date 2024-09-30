Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar - Son Dakika
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3.Sayfa

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde, bir BİM marketinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ile böceklenmiş pirinç paketleri tespit edildi. Zabıta ekipleri, buldukları ürünlere el koyarak 12 işletmeye ceza uyguladı.

30.09.2024 15:07
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Şanlıurfa'da bir BİM market şubesinde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile böceklenmiş pirinç paketlerine el konuldu.

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE EL KONULDU

Şanlıurfa il merkezi ile Akçakale, Viranşehir, Birecik ve Hilvan ilçelerinde zabıta ekipleri denetime çıktı. Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ile sağlıksız koşullarda saklanan ürünler tespit edildi. Denetimler çerçevesinde bin 500 kilogram pirinç, 650 kilogram reçel, 200 kilogram çikolata, 200 kilogram domates salçası, 100 kilogram bebek bisküvisi ve 100 kilogram çay olmak üzere paket gıda ürünlerine el konuldu.

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

BÖCEKLENMİŞ PİRİNÇLERİ VATANDAŞA SATACAKLARDI

Bir BİM şubesinde ise son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle böceklenmiş pirinç paketleri kameraya yansıdı. Son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürünler, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince toplandı. 12 işletmeye cezai işlem uygulanırken, sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda depolama yapan işletmeler de uyarıldı.

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    Sakın HA SON TÜKETİM TARİHİ YAKLAŞMIŞ ÜRÜNLERİ YARİ FİYATİNA VATANDAŞA SATMAYİN GUNAHA GİRER SİN BİM İN SAHİBİ SANA SÖYLÜYORUM. ULKEMDE CEZALAR COK AZ CAYDİRİCİLİKTAN COOK UZAK ASLINDA SİZİN GÜZEL BİR YAPTİRİMA İHTİYACINIZ var AMA MAALESEF BU İŞİ DE SİYASETEN BİRİLERİNİ DEVREYE SOKUP HALLEDİYOR SUNUZ 142 5 Yanıtla
  • Noci Kono:
    ceza yetmez kapatım yeter bıktık bunlardan 101 5 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Yazıklar olsun bu millet bu muameleyi hak ediyormu parasını veriyor gördüğü muamele bumu Allah korkusu vicdan yokmu sizde çoluk cocugunuzunda günaha sokuyorsunuz 63 3 Yanıtla
  • aragorn:
    verdikleri para cezası onlara koymaz, caydırıcı 1 tane örnek yok malese,,,,f muz cumhuriyeti 46 1 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ceza verilse ne olcak 2 günde amorti ediyor cezayı. kayyum atansın 40 2 Yanıtla
  • deniz Özdoğan:
    Sistem şahane! Zincir marketlerde kusurlu mal satılır , ederinden çok fazla kazanç sağlar, denetim mekanizması kazancın yarısı kadar ceza uygular. Sonuç; yazılan cezanın vatandaşa hiç bir faydası yok. Saygılarımla. 25 1 Yanıtla
  • Yasin Alpata:
    Vatandaşı cumadan cumaya fırsat ürünleri diye alıştırdilar.Sonrada birçok ürünü aşırı yüksek fiyata satmaya başladılar.Mesela birkac üründen bahsedeyim.Yumos konsantre 60 yıkama ,binde 130 TL, farklı bir markette 82 TL .Duru marka 4 lu el sabunu ,bimde 89 TL , farklı bir markette 42 TL.. Devlet bunlara ceza yazdıkça, bunlar ürünlerin fiyatını 3-5 kuruş arttırıyor..Yani adamların cezasını biz ödüyoruz.. Bunların yatacak yeri yok... 13 1 Yanıtla
  • sertug:
    ceza dedikleri patronların bi gecede yemek parası 3 1 Yanıtla
  • Fener Bahce:
    BUNLAR KİMİN ADAMİ CEZA NEKİ GOFRETE 1 tl ZAM YAPAR ZARARİ CİKAR TUM TURKİYEDEKİ BİMLERİ 15 GUN KAPATİN Kİ CAYDİRİCİ OLSUN DİYECEM KİME NE AKSAM BİME GİDİP ALİS VERİS YAPACAM ELBET SONLARİ GELİR HERKES GİBİ (!) 1 1 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Ucuzluk vaaaaaar.... 1 1 Yanıtla
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