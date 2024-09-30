Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

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Şanlıurfa'da bir BİM market şubesinde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile böceklenmiş pirinç paketlerine el konuldu.

KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE EL KONULDU

Şanlıurfa il merkezi ile Akçakale, Viranşehir, Birecik ve Hilvan ilçelerinde zabıta ekipleri denetime çıktı. Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ile sağlıksız koşullarda saklanan ürünler tespit edildi. Denetimler çerçevesinde bin 500 kilogram pirinç, 650 kilogram reçel, 200 kilogram çikolata, 200 kilogram domates salçası, 100 kilogram bebek bisküvisi ve 100 kilogram çay olmak üzere paket gıda ürünlerine el konuldu.

BÖCEKLENMİŞ PİRİNÇLERİ VATANDAŞA SATACAKLARDI

Bir BİM şubesinde ise son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle böceklenmiş pirinç paketleri kameraya yansıdı. Son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürünler, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince toplandı. 12 işletmeye cezai işlem uygulanırken, sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda depolama yapan işletmeler de uyarıldı.