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Şanlıurfa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini hakim, savcı, avukat, polis ve asker olarak tanıtarak öğretmenleri dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma yapıldı. 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı
09.01.2024 - 22:34,
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Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini telefonda hakim, savcı, avukat, polis ve asker olarak tanıtarak özellikle öğretmenleri dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Van ve Ağrı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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