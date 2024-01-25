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Sarıyer'de eğlence mekanında dehşet: Taksiciyi öldürüp 5 kişiyi yaraladılar - Son Dakika
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Sarıyer'de eğlence mekanında dehşet: Taksiciyi öldürüp 5 kişiyi yaraladılar

Sarıyer'de bir müzikholde çıkan taşkınlık sonucu dışarıya atılan bir grup, motosikletle düzenlediği silahlı saldırıda bir taksiciyi öldürdü, 2'si polis 5 kişiyi yaraladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırının anı net şekilde görülüyor. Saldırganlar hala yakalanamadı.

25.01.2024 - 09:20,
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Sarıyer'de bir müzikholde taşkınlık çıkarttığı için dışarıya atılan grubun, motosikletle düzenlediği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Taksicinin hayatını kaybettiği ve 2'si polis 5 kişinin yaralandığı olayı, "Mami" lakaplı şahıs ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüntülerde polislerin, taksicinin ve iki vatandaşın vurularak yere düştükleri, bir polisin ise ateş açtığı net şekilde görülüyor.

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde dün saat 04.45 sıralarında meydana gelen olayda müzikhole gelen bir grup, hem silahlı oldukları hem de taşkınlık çıkarttıkları gerekçesiyle çalışanlar ve müzikhol sahibi Ayhan E. tarafından dışarıya çıkarılmıştı. Yaşanan kavga sonrası grup olay yerinden ayrılmış, yaklaşık 15 dakika sonra gelen bir şahıs mekan sahibi Ayhan E. ile tartışıp ayrılmıştı.

CAN PAZARI ORTAYA ÇIKTI

Konuşmadan yaklaşık 1 saat sonra motosikletle gelen kasklı 2 saldırganın müzikholün önündekilere ateş açması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralanmış, ağır yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu silahlı saldırının en net güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ilk olayın ardından gelen polis ekipleri çalışanlarla konuştuğu esnada saldırganlar ateş açıyor. Saldırıda iki polis ve 3 kişi yaralanarak yere düşüyor. Bir polis memuru ise saldırganlara ateş açarak karşılık veriyor. Olayda can pazarının yaşandığı görülüyor.

MEKANDAN ÇIKARILDIKTAN 1 SAAT SONRA GERİ DÖNEREK ATEŞ AÇTI

Diğer yandan olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, müzikhol sahibi Ayhan E.'nin ifadesine başvurdu. Ayhan E. ifadesinde, saat 02.50 sıralarında 5 şahsın mekana geldiğini ve masaya oturduğunu, içeride taşkınlık çıkartmaları ve silahları oldukları gerekçesiyle 03.30 sıralarında dışarıya çıkartmak istediklerini, kavga sonucu ise grubu çıkarttıklarını söyledi. Olaydan 15 dakika sonrası ise "Mami" lakaplı bir şahsın geri gelerek kendisiyle konuştuğunu ifade eden Ayhan E., şahsın ayrılmasından yaklaşık 1 saat sonra "Mami" lakaplı şahıs ve arkadaşlarının olduğunu düşündüğü şahısların mekanın önüne gelerek ateş açtığını söylediği öğrenildi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıslardan birinin Musa Y. olduğunu belirledi. Ayrıca iki saldırganın plakasız motosikletle geldikleri, siyah şapkalı yeşil kıyafetli oldukları tespit edildi. Saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Ayrıca yaralılardan Suat T.'nin "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Suat T.'nin 26 Temmuz 2022 tarihinde aynı mekana silahlı saldırıda bulunan motosikletli şahısların arkasından silahla karşılık verdiği, kurşunların ise işyerlerine isabet ettiği bilgisine ulaşıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yaşanan saldırıyla ilgili yaralanan ve ölen kişilerin kimlikleri de ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan memurların ilk olayın ardından araştırma için müzikholün önüne gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli olan memurlar D.T. ve E.A.K. olduğu öğrenildi. Bacaklarından vurulan memurların ambulansla kaldırıldığı Şişli Okmeydanı Prof Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükleri, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

TAKSİCİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer yaralılardan Hasan Işık S.'nin de bacağından yaralandığı ve iki vatandaş tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü, hayati tehlikesinin olmadığı, Suat T.'nin (30) sağ bacağından yaralandığı ve Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin de olmadığı öğrenildi. Saldırı esnasında müzikhol önünde bulunan taksici Mehmet Sabır Şalışlıoğlu'nun da bacağından vurulduğu ancak kaldırdığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sarıyer\'de eğlence mekanında dehşet: Taksiciyi öldürüp 5 kişiyi yaraladılar
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de eğlence mekanında dehşet: Taksiciyi öldürüp 5 kişiyi yaraladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de eğlence mekanında dehşet: Taksiciyi öldürüp 5 kişiyi yaraladılar - Son Dakika
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