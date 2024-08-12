Siberağ-5 Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Siberağ-5 Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı

Siberağ-5 Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı

Aydın merkezli 13 ilde düzenlenen Siberağ-5 operasyonu kapsamında yurt dışı kaynaklı bahis ve online kumar siteleri üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilen 35 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 14 şüpheli tutuklandı.

12.08.2024 09:45
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Aydın merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Siberağ-5 operasyonu çerçevesinde yurt dışı kaynaklı bahis ve online kumar siteleri üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilen 35 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 23 ilde düzenlenen "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen Siberağ-5 operasyonuyla 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Siberağ-5 operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. 20'si tutuklandı. 24'ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadelerine yer verdi.

Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Aydın merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yurt dışı kaynaklı bahis ve online kumar siteleri üzerinden bahis ve kumar oynanmasına imkan sağlayarak vatandaşları mağdur edip, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 14'ü tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siberağ-5 Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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