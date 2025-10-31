Siirt'te aile faciası! En yakınlarına kurşun yağdırdı - Son Dakika
Siirt'te aile faciası! En yakınlarına kurşun yağdırdı

Siirt'te aile faciası! En yakınlarına kurşun yağdırdı
31.10.2025 08:24
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcası ve yengesini silahla vurup öldürürken, annesi ile diğer amcası ve yengesini de yaraladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında aile içi çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine ateş etti.

AMCASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Saldırıda kurşunların hedefi olan amcası Özgür Arı ile yengesi Mine Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu şüpheli O.A'nın annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKALANDI

Amcası ve yengesini öldürüp, annesi dahil 3 kişiyi de yaralayan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te aile faciası! En yakınlarına kurşun yağdırdı - Son Dakika

Siirt'te aile faciası! En yakınlarına kurşun yağdırdı
