Şişli\'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

3. Sayfa

25.01.2026 01:54
Şişli'de bir çöp konteynerinde kafası kesik bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Şişli'de çöp konteynerinde kafası kesik bir halde kadın cesedi bulundu. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze aracı bölgeye gelerek ceset Adli Tıp morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 20.00 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöpte malzeme arayan Okan Ç.'nin malzeme aradığı sırada elinde bir sıcaklık hissettiğini anladı. Çöpte bulunan siyah poşeti açtığında kafası kesik halde kadın cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Özbekistan uyruklu kadının kimliği belli oldu

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından parmak izi sorgusundan cansız bedenin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşıldı. Çalışmaların devamında cansız bedenin bulunduğu sokaktan 2 sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde ise bir çöp konteynerının yanındaki 2 adet valizde cansız bedene ait olduğu anlaşılan deliller bulundu. Caddede yapılan çalışma sonrası bulunan deliller olay yeri inceleme aracına koyuldu.

Cansız beden adli tıp kurumu morguna kaldırıldı

Geniş çaplı çalışmaların bitmesinin ardından, bölgeye cenaze aracı sevk edildi. Cenaze aracının gelmesinin ardından, cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayın yaşandığı sokağa belediye ekipleri gönderilerek sulama çalışması yapılarak sokak temizlendi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

23:51
