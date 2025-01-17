Sosyal Medya Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika
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Sosyal Medya Dolandırıcılığına Operasyon

İstanbul merkezli operasyonda 21 kişi, sosyal medyada dolandırıcılıktan gözaltına alındı.

17.01.2025 12:25
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İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada tanıştıkları kişilerle buluştukları sırada cep telefonlarını ele geçirerek hesaplarından para aktaran çete çökertildi. 7 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin ağlarına düşürdükleri kurbanlarıyla buluştukları anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları üzerinden dolandırıcılık yapan bir suç örgütü, 5 müştekiyi toplamda 7 milyon lira dolandırdı. Mağdurların şikayetleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sosyal medya ve arkadaşlık uygulamalarında mağdurlarla iletişime geçerek buluşma ayarladığı, ardından buluşma sırasında mağdurların telefonlarını ele geçirip mobil bankacılık uygulamaları üzerinden hesaplarına erişerek yüksek miktarda para transfer ettikleri belirlendi. Ayrıca çaldıkları telefonları daha sonra sattıkları da öğrenildi.

9 ilde eş zamanlı baskın

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 14 Ocak'ta İstanbul merkezli Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunan örgüt lideri M.B.'nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

5 müştekiden 7 milyon lira dolandırdılar

Suç örgütünün toplamda 5 müştekiyi dolandırarak yaklaşık 7 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin kadın olduğu öğrenilirken, ifadelerinde suçlamaları kısmen kabul ettikleri ve suçu birbirlerine attıkları belirtildi. Şüphelilerden birinin adliyeye sevki sırasında, "Niye burada olduğumu bilmiyorum, ben de dolandırıldım" dediği öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin müştekilerle buluştukları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet vatandaşları uyardı

Emniyet yetkilileri, sosyal medya ve arkadaşlık uygulamalarını kullanan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu tür dolandırıcılık olaylarına maruz kalanların da vakit kaybetmeden polise başvurmaları gerektiği vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medya Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika

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