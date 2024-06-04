Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

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Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi ve eski Türkiye güzellerinden Asuman Tuğberk Yolaç, eşinin ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybetti. Yolaç, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen törenin ardından eşinin yanına defnedildi.

04.06.2024 15:17
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Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi eski Türkiye güzellerinden Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Erkan Yolaç'ın ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybeden Yolaç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Asuman Tuğberk Yolaç'ın taziyelerini kızı Göksu Yolaç kabul etti. Törene Perran Kutman, İzzet Yıldızhan, Ragıp Savaş ve Atilla Atasoy 'un yanı sıra sanat, moda ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Öğle namazının ardından Asuman Tuğberk Yolaç için cenaze namazı kılındı.

"ÇOK SEVEN İNSANLAR SEVDİĞİNİ KAYBEDİNCE FAZLA YAŞAMAZMIŞ"

Cenaze törenine katılan şarkıcı İzzet Yıldızhan, "15 gün önce burada Erkan Yolaç'ı defnettik, buradan gönderdik. Yine burada namazını kıldık. Çok seven insanlar sevdiğini kaybedince fazla yaşamazmış, o misal. Asuman anne ile ben onların aşkına sevgisine hayatta birbirlerine olan bağlılığına çok şahidim. Bende de büyük emekleri var gerçekten. Asuman anne çok böyle aristokrat bir kadındı, gerçekten öyle. Eli maşalı bir anneydi yani, kendisine çok saygım vardı, çok severdim kendisini." dedi.

"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM ONLARDAN"

Oyuncu Ragıp Savaş ise, "14 gün önce yine buradaydık, Erkan abimizi uğurladık, arkasından Asuman ablamızı. Gençlik zamanlarımda onlarla çok yakın zamanlarım oldu, çok zaman geçirdim ve çok şey öğrendim onlardan. İki çok güzel insanı arka arkaya uğurluyoruz ama hayat böyle. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi. Hepimiz yaşayacağız" diye konuştu.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Asuman Tuğberk Yolaç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında 17 gün önce vefat eden eşi sunucu Erkan Yolaç'ın mezarının yanına defnedildi.

Sunucu Erkan Yolaç\'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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