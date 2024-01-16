 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş - Son Dakika
Üye Girişi

Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş

Trabzon'un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kafasına doğrulttuğu tabanca ile intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı. Lise öğrencisinin okuldaki arkadaşlarından ders çıkışı helallik istediği öğrenildi.

16.01.2024 - 14:28,
Abone Ol

Trabzon'un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kafasına doğrulttuğu tabanca ile intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı. Geride çantasına, "Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı" yazılı bir not bırakan lise öğrencisinin okuldaki arkadaşlarından dün ders çıkışı helallik istediği ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞININ YANINA GELEREK KAFASINA SIKTI

Olay, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesindeki Sancak mahallesinde meydana geldi. Yomra Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Ahmet Emin Köse (16), iddiaya göre Yomra Kültür Merkezi'nin önünde kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından çantasında taşıdığı tabancayı çıkartan 12. sınıf öğrencisi, sınıf arkadaşlarının yanına gelerek silahı kafasına doğrultu. Arkadaşlarının ikna çabalarına rağmen elindeki tabancayı bırakmayan lise öğrencisi kültür merkezinin arka kısmına geçerek kafasına doğrulttuğu tabanca ile intihar etti. Ağır şekilde yaralanan Ahmet Emin Köse, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi sınıf arkadaşlarından helallik istemiş

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından lise öğrencisi için bugün Yomra ilçesindeki Namık Kemal Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muhammet Ali taziyeleri kabul ederken, cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Başkanvekili Atilla Ataman, ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. İlknur ve Muhammet Ali çiftinin 3 çocuğundan biri olan Ahmet Emin Köse kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi sınıf arkadaşlarından helallik istemiş

SINIF ARKADAŞLARINDAN HELALLİK İSTEMİŞ

Lise öğrencisinin tabanca ile intiharının ardından asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından Yomra Kültür Merkezi önünde geniş çaplı inceleme yapıldı. Lise öğrencisinin sırtında taşıdığı çanta da inceleme yapan polis ekiplerince bir not bulundu. Lise öğrencisinin geride bıraktığı notta, "Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı" ifadelerini kullandığı öğrenilirken, olay anında Ahmet Emin Köse'nin yanında olan sınıf arkadaşlarının ifadeleri alındı. Derslerinde başarılı olduğu öğrenilen Ahmet Emin Köse'nin olaydan birkaç saat önce ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istediği de ortaya çıktı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yomra, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş - Son Dakika


15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16
Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz

Son Dakika
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
14:06 Bankadan 2 milyon lira çeken adama sokak ortasında gasp! Döve döve aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 15:57:51. #1.12#
SON DAKİKA: Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement