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Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Gasp amacıyla binmedim, olay spontane gerçekleşti - Son Dakika
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Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Gasp amacıyla binmedim, olay spontane gerçekleşti

İzmir'de kendisini soğukta üşümesin diye aracına alan taksiciyi silahla öldüren D.A'nın ifadesinde; gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

02.02.2024 10:28  Güncelleme: 10:32
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İzmir'de aracına bindiği taksiciyi silahla öldürüp parasını gasp eden zanlı, ifadesinde olayın planlı olmadığını öne sürdü.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi şoförü Oğuz Erge (44), dün saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı (19) aracına aldı. D.A'nın arka koltuktan tabancayla 3 el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçan şüpheli D.A, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti

"GASP AMACIYLA TAKSİYE BİNMEDİM"

Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti

TABANCADAKİ 3 FİŞEĞİ DE KULLANMIŞ

Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü kullandığı öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti

ANBEAN ARAÇ KAMERASINDA: YAA BAZI İNSANLARA GÜVENMİYORUZ

Araç kamerası kayıtlarına, zanlının ineceği yere geldiğinde yanındaki tabancayla koltuğun arkasından Erge'ye 3 el ateş ettiği ve "Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz" dediği anlar yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin kovanları toplaması, yaralı haldeki şoförü iterek üzerindeki ceketin ceplerini karıştırması, "Nerede lan paralar" diyerek araçta arama yapması da görülüyor.

Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti

MESLEKTAŞLARINDAN KONVOYLU PROTESTO

Öte yandan; İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya gelen taksiciler, Oğuz Erge'nin cenazesini İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürmek üzere yola çıkan nakil aracının arkasından konvoy oluşturup yol boyunca korna çalarak olayı protesto etti.

Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti


Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Gasp amacıyla binmedim, olay spontane gerçekleşti
Kaynak: AA

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    Yorumlar (9)

  • Serkan Basar: şimdi buna verilecek ekmek ve su dile gelse isyan eder 295 1 Yanıtla
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  • ramazan yazar: En kısa sürede cezaevinde kendini astı haberini bekliyoruz..ekmek su yemesin içmesin 199 1 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak: İnşallah 78 1
  • Tarık yılmaz: Kısas lazım kasten adam öldürmeye yoksa beslemekle 10 15 yıl yatmakla olmaz 73 1
  • Teoman Ökmen: Vah,vah bi de kader kurbanıyım falan deseydi epey bi ceza indirimi ! alırdı galiba. Ona da inşallah spontone gelişen bir harekette bulunup haber sitelerine tekrar manşet yaparlar 36 1 Yanıtla
  • Hakan KESEN: Tek kelime ile ailesine büyük acı, 27 1 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Değerli ömür boyu hapis sönen ocak 10 1 Yanıtla
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