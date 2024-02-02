Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Gasp amacıyla binmedim, olay spontane gerçekleşti

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İzmir'de aracına bindiği taksiciyi silahla öldürüp parasını gasp eden zanlı, ifadesinde olayın planlı olmadığını öne sürdü.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi şoförü Oğuz Erge (44), dün saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı (19) aracına aldı. D.A'nın arka koltuktan tabancayla 3 el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçan şüpheli D.A, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

"GASP AMACIYLA TAKSİYE BİNMEDİM"

Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

TABANCADAKİ 3 FİŞEĞİ DE KULLANMIŞ

Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü kullandığı öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANBEAN ARAÇ KAMERASINDA: YAA BAZI İNSANLARA GÜVENMİYORUZ

Araç kamerası kayıtlarına, zanlının ineceği yere geldiğinde yanındaki tabancayla koltuğun arkasından Erge'ye 3 el ateş ettiği ve "Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz" dediği anlar yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin kovanları toplaması, yaralı haldeki şoförü iterek üzerindeki ceketin ceplerini karıştırması, "Nerede lan paralar" diyerek araçta arama yapması da görülüyor.

MESLEKTAŞLARINDAN KONVOYLU PROTESTO

Öte yandan; İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya gelen taksiciler, Oğuz Erge'nin cenazesini İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürmek üzere yola çıkan nakil aracının arkasından konvoy oluşturup yol boyunca korna çalarak olayı protesto etti.



