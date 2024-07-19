Tarım ve Orman Bakanı: Yurt çapındaki orman yangınları kontrol altına alındı

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İzmir'in Buca ilçesinde başlayan ve Gaziemir ilçesine sıçrayan yangını yerinde inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt çapındaki bütün orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Buca ilçesinde başlayan ve Gaziemir ilçesine sıçrayan yangının ardından İzmir'deki yangın koordinasyon bölgesinde yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan ve yangın izleme aracında çalışma yapan Bakan Yumaklı, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünden beri 9'u üst risk grubunda 48 orman yangını ile mücadele ettiklerini belirten Bakan Yumaklı, tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangınların tamamı kontrol altında

Yurt genelindeki tüm orman yangınlarının kontrol altında olduğunu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bergama'daki yangında görevliyken şehit olan Bergama Orman İşletme Şahin Dönertaş'ı da rahmetle andı. Bakan Yumaklı, "Sözlerime bir önceki gün Bergama yangını için mücadele ederken bir kaza sonucu hayatını kaybeden İşletme Şefimizi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Şahin Dönertaş kardeşim 41 yaşında, bu vatan için, yeşil vatan için hayatını hiçe sayan kahramanlardan sadece bir tanesi. Ailesine, bütün sevenlerine ve Orman Teşkilatımıza, Bakanlığımıza baş sağlığı diliyorum. Dün 9 adet yangın vardı bizim üst risk grubunda diye tanımladığımız. Ancak 34'ü orman yangını, 14'ü de orman dışı yangın olmak üzere bütün yurt çapında 8 adet yangınla mücadele etti arkadaşlarımız. Orman dışında başlayan yangınların da ormana sirayet etmesiyle birlikte Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir Foça, İzmir Bergama ve en sonunda dün akşam yerleşim merkezlerine yakın seyretmesi hasebiyle de İzmir Buca yangınları bizim arkadaşlarımızın hakikaten canını hiçe sayarak söndürmek için mücadele ettikleri yangınlar oldu. An itibariyle bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum" dedi.

"Çok yoğun bir şekilde alarmdayız"

Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle özellikle Ege ve Akdeniz'deki yangın risklerine karşı alarmda olduklarına dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Birkaç da bilgi vermek isterim. Buca yangınıyla alakalı ilk tespit 13.25'te oldu dün. 7 uçağımız 19 helikopterimiz, 50 arazöz, 10'a yakın iş makinesi, 360'a yakın arkadaşımızla buna müdahale etmeye başladık. Diğer tüm kurum ve kuruluşlar da buradan hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Onların da verdiği destekle birlikte vatandaşlarımızın da desteğiyle birlikte bugün itibariyle bu yangınların kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Aşırı sıcaklıkların üst üste seyrettiği İzmir'de bunun örneğini verecek olursak, 40 derecelere ulaşan sıcaklıklar ardı ardına günleri takip eder durumda. Bugünden itibaren özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında da çok yoğun bir şekilde alarmdayız. Buralarda da sıcaklıklar çok ciddi bir şekilde yüksek ve nem oranları düşük. Rüzgar hakikaten çok büyük problem. Burada dün yaşanan konu da buydu zaten. Yani kararsız bir rüzgar; tek tarafa değil, birden farklı yönlere alevi ve ateşi götürdüğü için arkadaşlarımız gerçekten çok zorlandılar. Alevlerin arasında kalan arkadaşlar oldu ama çok şükür herhangi bir problem yaşamadık. Buca yangını için bize rapor edilmiş herhangi bir kayıp ya da bir mal ziyanı bildirilmedi. Elbette bütün bunları söylerken bu ekosistemde yaşayan, bizimle bu dünyayı paylaşan canlıları da unutmamak gerekir ve maalesef bu tür olaylardan en çok etkilenenler de onlar oluyor" açıklamasında bulundu.

Vatandaşlara seslendi

Yangınlarla ilgili vatandaşlara da duyuru yapan İbrahim Yumaklı, "Bir konuya da açıklık getirmek istiyorum ben buradan bütün vatandaşlarımıza. Şimdi soruluyor: 'Sizin yangınla ilgili stratejiniz ne?' Yangınla ilgili stratejimiz 24 saat insansız hava araçlarıyla bütün Türkiye'yi gözetlemek. Tespit ettiklerimize en kısa zamanda müdahale etmek. Bütün konuşlandırmalar, bütün risk analizleri yapılmış durumda. Yani bizim tek istediğimiz, hep söylüyoruz. Yangınla mücadele etmek elbette bir performans gerektirir. Görüyorsunuz, farklı ülkelerde haftalarca, aylarca yangınları süren ülkeler var. Çok şükür biz böyle bir ülke değiliz. Hatta yardım isteyenlere de mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ancak asıl başarının yangının çıkmaması olduğunu ve bu başarının sadece bir Bakanlığın, bir Orman Genel Müdürlüğü teşkilatının değil bütün ülkeye ait olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. ve istirham ediyorum, bir şey olmaz demeyelim. Yangınların yüzde 90 oranda insandan kaynaklandığını söylüyoruz. Bu kimi zaman o bir şey olmaz denilen hususlardan. Kimi zaman ihmalden, kimi zaman farklı gerekçelerle çıkıyor. Elimizdeki bir materyalin atılmasından yüzlerce dönüm alanın etkilenmesi, ağaçlarından tutun da orada yaşayan bütün canlılara kadar zarar görmesine sebep oluyor. O yüzden bütün vatandaşlarımızdan, 15 Eylül'e kadar birbirimizi de kontrol ederek sorun olabilecek olanları da en yakın kamu kurumlarına, bizim kendi bakanlığımızla ilgili iletişim vasıtaları olabilir, emniyet birimlerine, kolluk güçlerine bildirmelerini istiyorum. Biz zaten oradayız, görevimiz bu. Hızlıca müdahale edelim ama olmaması için de birbirimizi lütfen ikaz edelim. Ben bu duyarlılığı gösteren bütün vatandaşlarıma canı gönülden çok teşekkür ediyorum İzmir'e ve biraz önce saymış olduğum illere tekraren geçmiş olsun diliyorum. ve hayatını kaybeden genç kardeşim için tekrar rahmet ve baş sağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR