TBMM önünde beyaz Toros yakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

Haberin Videosunu İzleyin
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı
19.08.2025 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı
Haber Videosu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. toplantısı öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç yakıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada " Araç yangını psikolojik rahatsızlığı olan şahıs tarafından gerçekleştirildi, şahıs gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dördüncü toplantısı, bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Gözler saat 14.00'te başlayacak toplantıya çevrilirken TBMM önünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz renkte bir Toros'un alev alev yandığı görüldü.

TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangına kısa sürede müdahale edilirken; olay yerine intikal eden ekipler tarafından ilk belirlemelere göre 1 kişi gözaltına alındı.

TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA VAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Demokrasi, Çankaya, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TBMM önünde beyaz Toros yakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Johny Guitar:
    süreci provake ediyorlar 0 0 Yanıtla
  • Can Gönül:
    bir zamanlar da Ecevit e yazar kasa atmışlardi. 0 0 Yanıtla
  • 145353:
    deli değil, işaret 0 0 Yanıtla
  • Emrah Öztürk:
    elbet bir gün. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:26:54. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM önünde beyaz Toros yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.