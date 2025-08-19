TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dördüncü toplantısı, bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Gözler saat 14.00'te başlayacak toplantıya çevrilirken TBMM önünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz renkte bir Toros'un alev alev yandığı görüldü.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangına kısa sürede müdahale edilirken; olay yerine intikal eden ekipler tarafından ilk belirlemelere göre 1 kişi gözaltına alındı.

ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA VAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.