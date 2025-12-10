3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti - Son Dakika
3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti

3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
10.12.2025 15:36  Güncelleme: 17:47
3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp, temizlik yaptığı belirtilen 32 yaşındaki kadının, kimyasal tepkime sonucu zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ümran Katırcı, iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı.

KURTARILAMADI

3 çocuk annesi Katırcı, öksürükleri artınca durumu telefonla aradığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde görev yapan eşi Hakan Katırcı'ya haber verdi. Eve gelen Hakan Katırcı, nabzı atmayan hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümran Katırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katırcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Evde temizlik yaparken fenalaşan genç kadın hayatını kaybetti

TUZ RUHU İLE ÇAMAŞIR SUYUNU BİRBİRİNE KARIŞTIRMIŞ

Ümran Katırcı'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Evde temizlik yaparken fenalaşan genç kadın hayatını kaybetti

TOĞRAĞA VERİLDİ

Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ümran Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Evde temizlik yaparken fenalaşan genç kadın hayatını kaybetti

BAŞKAN GENÇ'TEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı: Başkan Gennç, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Büyükşehir Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan çalışma arkadaşımız Hakan Katırcı'nın kıymetli eşi Ümran Katırcı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume kardeşimize Allah'tan rahmet, başta mesai arkadaşımız Hakan Katırcı olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."

Evde temizlik yaparken fenalaşan genç kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti

    Yorumlar (2)

  • Aly Eastwood Aly Eastwood:
    Kullandığı malzemeler değil, cahillik canından etti. 17 11 Yanıtla
  • Yusuf Orhan Yusuf Orhan:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 3 0 Yanıtla
3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
