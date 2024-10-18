İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmal davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesiyle ilgili ünlüler de sessiz kalmadı. Mustafa Sandal, Seda Bakan, Oğuzhan Uğur, Selin Şekerci, Bergüzar Korel gibi ünlü isimlerden skandala yönelik paylaşımlar peş peşe geldi.
Doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının içinde olduğu 'yenidoğan çetesi'nin bebekleri anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk ettiği, çetenin ailelerden ve SGK'dan haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Türkiye'nin gündemine oturan ve toplamda 12 bebeğin ihmalkarlıklarla dolu korkunç ölümüne neden olan hastaneler belli oldu.
Bergüzar Korel:
Seda Bakan:
Selin Şekerci:
Mustafa Sandal:
Oğuzhan Uğur:
Son Dakika › 3.Sayfa › Tepki üstüne tepki: Yenidoğan skandalına ünlüler ateş püskürdü: Bunlar nasıl insan? - Son Dakika
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