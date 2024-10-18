Tepki üstüne tepki: Yenidoğan skandalına ünlüler ateş püskürdü: Bunlar nasıl insan? - Son Dakika
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Tepki üstüne tepki: Yenidoğan skandalına ünlüler ateş püskürdü: Bunlar nasıl insan?

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarla ölümlerine sebep olan 'Yenidoğan Çetesi' skandalına ünlüler öfke kustu. Adeta ateş püsküren ünlülerden art arda tepki yağdı. Mustafa Sandal, Seda Bakan, Oğuzhan Uğur gibi isimler, çetenin ailelerden ve SGK'dan haksız kazanç sağladığı ve toplamda 12 bebeğin ölümüne neden olduğu iddialarına karşı sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.

18.10.2024 19:53
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmal davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesiyle ilgili ünlüler de sessiz kalmadı. Mustafa Sandal, Seda Bakan, Oğuzhan Uğur, Selin Şekerci, Bergüzar Korel gibi ünlü isimlerden skandala yönelik paylaşımlar peş peşe geldi.

Doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının içinde olduğu 'yenidoğan çetesi'nin bebekleri anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk ettiği, çetenin ailelerden ve SGK'dan haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Türkiye'nin gündemine oturan ve toplamda 12 bebeğin ihmalkarlıklarla dolu korkunç ölümüne neden olan hastaneler belli oldu.

Ünlülerin o paylaşımları:

Bergüzar Korel:

Tepki üstüne tepki: 'Yenidoğan çetesi' skandalına ünlüler ateş püskürdü!

Seda Bakan:

Tepki üstüne tepki: 'Yenidoğan çetesi' skandalına ünlüler ateş püskürdü!

Selin Şekerci:

Tepki üstüne tepki: 'Yenidoğan çetesi' skandalına ünlüler ateş püskürdü!

Mustafa Sandal:

Tepki üstüne tepki: 'Yenidoğan çetesi' skandalına ünlüler ateş püskürdü!

Oğuzhan Uğur:

Tepki üstüne tepki: 'Yenidoğan çetesi' skandalına ünlüler ateş püskürdü!
Tepki üstüne tepki: Yenidoğan skandalına ünlüler ateş püskürdü: Bunlar nasıl insan?

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Son Dakika 3.Sayfa Tepki üstüne tepki: Yenidoğan skandalına ünlüler ateş püskürdü: Bunlar nasıl insan? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • yılmaz yuksel:
    idam şart şart olsun ki sart 73 2 Yanıtla
  • okan:
    Bunların ne dediği umrumda değil. Hiç biriniz tınanızı kumıldatmassınız reklam yaparsınız Dürüst olun bu konudaki hassasiyetinizi diğer masum çocuklara savaştakilerede gösterin size burdan prim çıkmaz. Önce bir belediye konser vermek istediğinde belediyenin işçilerinin maaşları ödeniyormu. Belediyenin durumu iyimi diye bakın izmiri b-k götürürken Tarkan’a konser verdiler Daha geçen hafta Konak belediyesi sanırım 5milyon üçyüzbin lira para verip sanatçı şarkı söylemiş resmen belediye başkanı işçilerle dalga geçmiş 38 7 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    Adam pkk dan beş yıl içerde yatmış sonra doktor olmuş bundan ne beklersin 35 1 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    Eğer ülke ayağa kalkmıyorsa karakterlerimizi gözden geçirelim 33 2 Yanıtla
    Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Sen kalktın mı buraya yazacana hadi kalk 0 0
  • sudem meliss:
    Aman siz konuşmayın size düşmez 15 13 Yanıtla
  • Sevde Meriç:
    Bu konu yıllar önceden de konuşuluyordu önlem alınsaydı bu bebekler yaşıyor olacaktı önceden bebekler çalınıyordu şimdi sağlıklı bebekler ölüme terkediliyor kimsenin adalete güveni kalmdı güçlü olan dışarda bunlarda çıkıcak nasılsa ceplerini doldurdular zengine bir şey olmaz 20 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Ünlüler ! klavye delikanlılığı yapmayın artık ya !!! 19 0 Yanıtla
  • Mustafa akar:
    bu hastanelere ek olarak gaziantep medikalpark hastanesi de var(gerçi ismi şimdi değişti)nerden biliyorsunuz diyorsanız 13 yıl önce 3 ay 10 gün bebeğimi küvezde bıraktılar,erken dönem gözlerine müdahale yapılması gerekirken(ROP) geç dönem İstanbula yollandı ve o zamanlar yaptığım araştırmalarda sgk'dan 70bin tl.almışlardı.sonuç ne mi?13 yaşında görme engelli bir kızım var.Rabbim sebep olanları kahrıperişan etsin inşallah. 16 0 Yanıtla
  • Talat Ertuğrul:
    Bunların cesaret aldığı mutlaka birileri vardır 11 0 Yanıtla
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