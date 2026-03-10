Tuğba Yavaş\'ın ölümü: Eşine kasten öldürme suçlaması

Çanakkale'de 39 yaşındaki restoratör Tuğba Yavaş'ın 5. kattan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili eşi Alptekin Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Hakim, intihara teşvik olarak görülen davada, 'Kasten Öldürme' suçunun değerlendirilmesi için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Tuğba Yavaş (39), apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından delillerin toplanması sonucunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler Tuğba Yavaş'ın eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alptekin Yavaş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmaşının tamamlamasının ardından iddianame hazırlandı. Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmanın ardından dava Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca davanın 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verildi.

Kasten öldürme suçundan dava açılmasına karar verildi

Dosya ile ilişkin Cumhuriyet Savcısı mütalaasında intihara yönlendirme suçu açısından iddianame tanzim edilmesine rağmen, özellikle tanıklar arasından Berke Taha Çetin'in beyanında yer aldığı gibi Tuğba Yavaş'ın baş üstü yönünde düşmüş olduğu, aynı zamanda sanık Alptekin Yavaş'ın da soruşturma ve kovuşturma aşamasında beyanlarının çelişkili olduğu detaylarına dikkat çekildi. Cumhuriyet Savcısı bu detayları göz önünde bulundurarak sanık hakkında 'Kasten Öldürme' suçu açısından şüphe hasıl olduğunu belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığına kasten öldürme suçu yönünden suç duyurusunda bulunulmasının, dava dosyası açısından ise suç duyurusunda bulunulacak olan soruşturma dosyasının bekletici mesele olmaması gerektiği belirtildi.

Tutuksuz yargılanmaya devam ediyor

Sanık Alptekin Yavaş'ın ikametgahının sabit olması ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olması gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasının devamına karar verilip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 8 Haziran tarihine ertelendi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan müşteki Avukatı Türkan Kara, "Şüpheli şekilde ölü bulunan Tuğba Yavaş'ın dosyası 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatılması kararıyla başsavcılığa gönderildi. İş bu dosyada neye dayanılarak intihar davası olarak görüldüğü anlaşılamadı. Bunun hukuken kabul edilemezliği ve ivedi şekilde sanık hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan soruşturma başlatılması gerektiği yönünde i talebimizin savcılık ve mahkeme tarafından kabulü, her şeyden önce emsal niteliğindedir. Özellikle hiç bir şüpheye yer bırakmadan, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması tek talebimizdir. Tuğba Yavaş dosyası bu şekilde yüksekten düşmeye bağlı şüpheli kadın ölümlerinin artış gösterdiği bir süreçte, çok yerinde ve anlamlı emsal olacak bir dosyadır. Hukuki mücadelemiz devam edecektir. Adalete inancı her zaman tam olan bir hukukçu olarak bu karar bu duygumu pekiştirmiştir" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE