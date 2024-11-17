Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

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Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu olan Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayata veda etti.

17.11.2024 19:22  Güncelleme: 19:44
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Türkiye'nin ilk, dünyanın da en önemli Sümerologlarından biri olan Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti. "Son Sümer Kraliçesi olarak bilinen ünlü yazarın vefat haberini yazarı olduğu Kaynak Yayınları duyurdu.

SÜMEROLOG MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun."

Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunmuş, Sümerolog, arkeolog ve dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış bu değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun.

Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Anne ve babası Türkiye'ye göç etmiş Kırım Tatarları olan Çığ, I. Dünya Savaşı'nın başlamasından birkaç hafta önce, 1914 yılında Bursa'da doğdu. 1919'da, beş yaşındayken, Yunan Ordusu'nun İzmir işgali sırasında, öğretmen olan babası ailesini Çorum'a taşıdı. Çığ burada ilköğrenimini tamamladı ve Fransızca ile keman dersleri aldı. 1926'da Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de mezun oldu.

Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

1936'da Ankara Üniversitesi'nde Hititoloji bölümünde eğitimine başladı ve 1940'ta mezun oldu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde çalışmaya başlayan Çığ, Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerine uzmanlaştı. Özellikle Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanmasında önemli katkılarda bulundu. Muazzez İlmiye Çığ, aynı zamanda laiklik ve kadın hakları savunucusuydu. Çalışmaları ve yazılarıyla tanınan Çığ, birçok kitap ve makale yayımladı. Muazzez İlmiye Çığ'ın en önemli eserlerinden biri, Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması üzerine yaptığı çalışmalardır.

Özellikle "Sümerlilerde Tufan, Tufan Hikayeleri ve Nuh Tufanı" adlı kitabı büyük ilgi görmüştür. Bu eser, Sümer mitolojisi ve kültürü hakkında derinlemesine bilgi sunar ve Çığ'ın uzmanlık alanındaki önemli katkılarından biridir.

Türkiye\'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bayram ÖZSOY:
    Cumhuriyet kadını asırlık cınar topragın bol olsun. 93 11 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Ruhun şad olsun Türkiye cumhuriyeti devletine bilgin ile ilmin ile çok şey kazandırdın ?? 80 8 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Ülkenin en bilğili en egitimli kadınıydı yeri asla dolmaz ülkeyi böyle bir insan şayet 22 yıl yönetseydi biz şuan en az bir japon ayarındaydık malesef şimdi sudan ayarındayız 55 25 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    sümerolog ne ya ilk defa duydum 11 53 Yanıtla
  • Seyyah null:
    ışıklar içinde uyu aydın insan 46 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    İşte Atatürk Kadını Bu Olsa Gerek Neler Gördü Neler Yaşadı 37 10 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Sümerlerde fahişelerin başörtüsü taktığını söyleyerek Müslümanlara hakaret etmesiyle tanınan yazar Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında ışıklar içinde yatmak için son yolculuğuna çıktı... 17 30 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Tum dinlerin kaynagi sumer dinini bize öğreten kisi. Sumerler uydurmus buyuk dinler de araklamis. 29 17 Yanıtla
  • Rıdvan Coşgun:
    Allah Rahmet Eylesin ilim kadınımıza ... 28 10 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 26 9 Yanıtla
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