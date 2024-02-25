Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 31 Bin Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 31 Bin Asker Hayatını Kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya-Ukrayna Savaşı\'nda 31 Bin Asker Hayatını Kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Zelenskiy, ayrıca ülkesinin işgal altındaki bölgelerinde on binlerce sivilin öldürüldüğünü belirtti. Rusya'nın savaştaki kayıplarını açıklamadığı biliniyor.

25.02.2024 19:32  Güncelleme: 19:34
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

31 UKRAYNALI ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşta 2 yıl geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de basın toplantısı düzenleyerek devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldürüldü. Ne 300 bin ne de 150 bin. Ama yine de bu bizim için büyük bir kayıp" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Savaşta 31 bin asker hayatını kaybetti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

"ON BİNLERCE SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ"

Rusya'nın Ukrayna'nın savaştaki kayıpları hakkında verdiği yüksek sayılara itiraz eden Zelesnki, savaştaki yaralı asker sayısını açıklayamayacağını, çünkü bunun Rusya'ya yardımcı olacak bilgi olduğunu belirtti. Zelenski, ayrıca ülkesinin işgal altındaki bölgelerinde on binlerce sivilin öldürüldüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, 2022 Aralık'ta yaptığı açıklamada, savaşın başından o ana kadar 13 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini ifade etmiş, bugüne kadar başka bir açıklama yapmamıştı.

RUSYA BİLGİ PAYLAŞMIYOR

Rusya, gizli olarak sınıflandırdığı için kamuoyu ile savaştaki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmazken, ABD'li yetkililer Ukrayna'nın yaklaşık 70 bin asker kaybettiğini ve neredeyse bu sayının iki katı kadar askerin de yaralandığını tahmin ediyor.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 31 Bin Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 31 Bin Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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