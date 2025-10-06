Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu
06.10.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu
Haber Videosu

Aydın'da ormanlık alanda başından vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'a ait bir mektup ortaya çıktı. Mektupta Hanedan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu, işkence ve tacize uğradığını, para karşılığı insanlarla birlikte olmaya zorlandığını yazdığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kalfaköy yakınlarındaki ormanlık alanda 7 Ağustos gecesi ölü bulunan üniversite öğrencisine ait olduğu belirtilen bir mektup ortaya çıktı.

Olay, 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece yaşanmıştı. Mersin'den üniversite okumak için Aydın'a gelen Teslime Hanedan (20), erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla ticari taksiyle bölgeye gelmiş ve burada başına aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybetmişti.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Teslime'nin erkek arkadaşı E.F., ifadesinde kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürmüştü. Gözaltına alınan E.F., çıkarıldığı mahkemece adam öldürme şüphesi ile tutuklanmıştı.

Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu

MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

Denizli Cezaevi'nde tutuklu bulunan E.F.'nin talebi üzerine evde yapılan aramada kitapları arasında bir mektup bulundu. Bulunan mektup E.F.'nin avukatı Orhan Apaydın tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi. Teslime Hanedan'ın ölmeden kısa süre önce 20 Mart 2025 tarihinde el yazısı ile yazılmış mektubu E.F.'ye teslim ettiği öğrenildi.

Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu

PARA KARŞILIĞI İNSANLARLA BİRLİKTE OLMAYA ZORLANMIŞ

Üniversitede okumak için memleketi Mersin'den Aydın'a gelişinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek mektubuna başlayan Teslime Hanedan'ın mektupta bağımlı olduğunu, ardından kuryelik yaptığını ve gördüğü işkence ve tacizlerin eski neşesini kaçırdığını belirttiği öğrenildi.

Güvendiği insanlar tarafından kimliği dahil her şeyinin alındığını belirten Teslime'nin daha sonra eskort adı altında çalışmak zorunda kaldığını belirttiği mektubun bazı gerçekleri ortaya çıkarmasının beklendiği öğrenildi.

O mektup şöyle:

Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu
Kaynak: İHA

3-sayfa, Eğitim, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk sandık başına gitti Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti Halk sandık başına gitti! Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti
10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu Mutlu Kaya yeniden sahnede 10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu! Mutlu Kaya yeniden sahnede
Bu skoru beklemiyordu Arda Turan kendi sahasında hezimeti yaşadı Bu skoru beklemiyordu! Arda Turan kendi sahasında hezimeti yaşadı
Büyük sürpriz Türkiye’de 7 maçta 5 kez kazanan teknik adam istifa etti Büyük sürpriz! Türkiye'de 7 maçta 5 kez kazanan teknik adam istifa etti
Ağızları açık bırakan olay Gelinlikleri uyuşturucu ticareti için kullanmışlar Ağızları açık bırakan olay! Gelinlikleri uyuşturucu ticareti için kullanmışlar
Domenico Tedesco: Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor Domenico Tedesco: Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor
Acı üstüne acı Baba ölü bulundu, oğlu 3 ay sonra canına kıydı Acı üstüne acı! Baba ölü bulundu, oğlu 3 ay sonra canına kıydı
Kafkasspor, geriye düştüğü maçta 8 kişi kalmalarına rağmen galip geldi Kafkasspor, geriye düştüğü maçta 8 kişi kalmalarına rağmen galip geldi
Uğur Meleke’den Ali Koç ve Jose Mourinho’ya zehir zemberek sözler Uğur Meleke'den Ali Koç ve Jose Mourinho'ya zehir zemberek sözler
Kuzey Marmara Otoyolu savaş alanına döndü Bilanço çok ağır Kuzey Marmara Otoyolu savaş alanına döndü! Bilanço çok ağır
İsrail’in alıkoyduğu yaklaşık 170 kişi sınır dışı edilecek İsrail'in alıkoyduğu yaklaşık 170 kişi sınır dışı edilecek

20:41
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı
20:02
Leroy Sane’ye Almanya’da saldırı Galatasaray’a da küfür ettiler
Leroy Sane'ye Almanya'da saldırı! Galatasaray'a da küfür ettiler
19:57
Dikkat çeken “Daltonlar“ iddiası Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş
Dikkat çeken "Daltonlar" iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş
19:31
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı
19:07
Icardi’nin mutsuzluğunun 3 sebebi ortaya çıktı
Icardi'nin mutsuzluğunun 3 sebebi ortaya çıktı
19:01
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan’da: Gazze’deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan'da: Gazze'deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
18:32
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a bir ceza daha
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha
17:44
Serdar Öktem’in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
17:38
Serdar Öktem’in aracına kurşun yağmuru İşte olay yerinden ilk görüntüler
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler
17:12
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı
16:13
Bursa’da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1’in altına düştü
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 20:46:57. #7.12#
SON DAKİKA: Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.