Üniversiteli Aslıhan Zengin'in bıçaklanması olayında şoke eden gelişme: Emniyete gelip suçu üstlenmeye çalıştı, polis gözaltına aldı

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Kağıthane'de arkadaşlarının evine gireceği esnada kasklı şahıs tarafından bıçaklanan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Zengin'in olayıyla ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Emniyete gelen 23 yaşındaki bir şahıs Zengin'i, platonik olarak aşık olduğu bir kızla arasını yapmadığı ve kendisini aşağıladığı için bıçakladığını söyledi. Ancak Kağıthane Asayiş Büro polisleri suçu üstlenmeye çalışan şahsı, hem yanlış ve çelişkili ifadeler vermesi hem de ablasının ifadesinden yalan söylediğini anlayınca gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.

"Abi korkuttun beni" dediği şahıs belinden bıçaklamıştı

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.'nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı. Genç kızın "Abi korkuttun beni" diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

Bıçaklanan kızın 3 organı zarar görmüştü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak hemen ameliyat alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmış, günler sonrada taburcu edilmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurmuştu.

Bıçaktan parmak izi çıkmamış, saldırganın net yüz görüntüsü bulunamamıştı

Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söylemişti. Saldırganın Zengin'i olayı gerçekleştirdikten sonra peçeteye sarıp attığı bıçağın kriminal incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanılamadığı öğrenilmişti. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise saldırganın olaydan sonra binadan çıkıp, koşarak merdivenlerden aşağıya indiği, cadde üzerinde bir süre daha koştuğu ardından kaskını çıkartıp yol kenarında beklediği esnada çevirdiği taksiye bindiği, bir süre semtte dolaşıp Merkez Mahallesi'nde bir sitenin önünde park halinde olanda plakasız motosiklete bindiği ve Hasdal yönüne doğru giderek kayıplara karıştığı tespit edilmişti. Şahsın elde edilen görüntülerinin net olmaması nedeniyle eşleşme sağlanamamıştı.

Kağıthane Asayiş polisinin yakaladığı şahıs tutuklanmıştı

İhlas Haber Ajansı (İHA) şahsın olaydan sonra kaçtığı görüntüleri, görenlerin ihbar etmesi için yayınlamıştı. Olayla ilgili yaklaşık 5 aydır teknik ve fiziki takip yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, gelen ihbarları da değerlendirerek şahsın Murat H. (35) olduğunu tespit etmişti. Mobilya dükkanında çalışan şahsın iş yerine baskın yapan polis, onu bulamamıştı. Çalışanlara güvenlik kamera görüntülerini izleten polis, şahsın Murat H. olduğunu doğrulamıştı. İş yeri sahibi ise H.'nin bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğunu söylemişti. Şahsın Güngören'de bir adreste mobilya montajında olduğunu öğrenen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, eve baskın düzenlemişti. Baskında H., montaj yaptığı esnada iş üstünde kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahsın evinde arama yapan polis, olay esnasında başında olan siyah-turuncu renkli kaskı ve olay esnasında giydiği kıyafetleri ele geçirmişti.

Çocuğu ateşlendiği için ilaç bulmak için koştuğunu söylemişti

Şahsa görüntüleri izleten polis, olay esnasında sokağa giren, sokakta elinde kaskla kaçan ve tedirgin şekilde taksiye binerek kaçan şansın kendisi olduğunu kabul etmişti. Ancak olayı kendisinin gerçekleştirmediğini, çocuğu ateşlendiği, ona ilaç almak için sokakta koştuğunu, taksi çevirdiğini ve aslında motosikleti olduğunu ancak lastiği patladığı için taksiyle evine gittiğini belirtmişti. Polis ise şahsın, taksiden indikten sonra motosikletle evine gittiğini tespit etmişti. Emniyete götürülen Murat H.'nin yapılan sorgulamasında "yalan beyan", "kasten yaralama" ve "suç uydurma" gibi suçlardan kayıtlarının olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca şahsın ilk eşinin yumurtalık kanseri olduğu, ikinci bir telefon olduğu ortaya çıktığı ve farklı kadınlarla ilişkisi olduğu, eşini bu süreçte aldattığı, onu defalarca kez darbettiği, kanseri yenemeyen kadının ise hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Murat H.'nin geçtiğimiz sene Ocak ayında başka bir kadınla evlendiği ve 1.5 yaşında oğlu olduğu öğrenilmişti.

Kendisini bıçaklayanı tanımadığını söylediği saldırgan tutuklanmıştı

Diğer yandan bıçaklanan Aslıhan Zengin'in, emniyete gelerek Murat H.'yi teşhis ettiği bilgisine ulaşılmıştı. Evinde bulunan kıyafetlerini ve kaskını doğrulayan Aslıhan Zengin, şahsı tanımadığını ifade etmişti. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Murat H. çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Aslıhan aracıma bindi, sosyal medyadan ekledim"

Bu olaydan yaklaşık 13 gün sonra şoke eden bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Cafer B. (23) isimli şahıs, Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine gelerek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. Şahıs ifadesinde, korsan taksicilik yaptığı dönemde Aslıhan Zengin'in kendi aracına bindiğini, daha sonra kendisini sosyal medyadan eklediğinde platonik olarak aşık olduğu İkra U. ile ortak arkadaş olduğunu gördüğünü ifade etti.

"Kızla aramızı yapmadığı için bıçakladım"

Şahıs ifadesinin devamında, Aslıhan Zengin'den kendisine bu ilişkinin olması için aracılık etmesini istediğini söylediğini, olay günü Aslıhan'ı aynı taleple ilgili aradığını, Aslıhan'ın kendisine aşağılayıcı ifadeler kullanması üzerine ablasına ait araçla olayın yaşandığı yere geldiğini, Aslıhan'ı yolda görüp kendisinin bıçakladığını söylediği bilgisine ulaşıldı. Şahıs olayda tutuklu Murat H.'nin kullandığı ve evinden çıkan kaskı da ne şekilde kendisinin aldığını ve geri verdiğini hatırlamadığını beyan etti.

"Psikolojik olarak iyi durumda değil"

Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayla ilgili Cafer B.'nin aracını kullandığını söylediği ablası Semra B.'nin ifadesine başvurdu. Semra B. de ifadesinde, "Cafer 7-8 ay önce trafik kazası geçirdi. Bu kaza sonrası psikolojik olarak etkilendi ve olmayan şeyleri ben yaptım demeye başladı. Sürekli kendisine ailemize komplo kurulduğunu, televizyonda gördüğü birçok olayı kendisinin yaptığını beyan etmeye başladı. Olay da bahsetmiş olduğu aracı ben 28.02.2024 tarihinde satın aldım. Yani olay tarihinde yani 23.12.2023 günü benim böyle bir aracım dahi yoktu. Kardeşim Cafer olmayan şeyleri kendi yapmış gibi söylemeye başladı ve psikolojik olarak iyi bir durumda değildir. Kardeşimi tedavi ettirmeye çalışıyoruz, ancak yanaşmıyor. Platonik aşık olduğunu iddia ettiği İkra U. isimli şahıs benim kapı komşum olur. İkra'da Aslıhan Zengin'i tanımaz" dedi.

Suçu üstlenmeye çalışan şahıs adli kontrolle serbest

Olayla ilgili emniyette yeniden ifadesine başvurulan Aslıhan Zengin, şahsın platonik aşık olduğu İkra U.'yu hiç tanımadığını, şüpheli Cafer B.'nin anlattığı hiçbir şeyin aralarında geçmediğini, şahsın kim olduğunu dahi bilmediğini söyledi ve Cafer B.'den şikayetçi oldu. İfadelerin ardından savcılık talimatı üzerine Cafer B., "suç uydurma" suçundan gözaltına alındı. Adli işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahsın "intihara teşebbüs", "kasten yaralama" ve "ateşli silahla kanununa muhalefet" suçlarından kaydı olduğu ve işsiz olduğu öğrenildi. - İSTANBUL