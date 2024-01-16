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Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

Genç şarkıcı Esra Akman'ın güzellik merkezi sahibi kardeşi Özlem Akman, dün gece saatlerinde lük bir rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Esra Akman\'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
16.01.2024 - 13:36,
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Daha önce O Ses Türkiye'ye katılan ve daha sonrasında söylediği şarkılarla adından söz ettiren genç şarkıcı Esra Akman'ın güzellik merkezi sahibi kardeşi Özlem Akman, 10. kattan düşerek feci şekilde can verdi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Korkunç olay, gece 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç şarkıcı Esra Akman, kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
Şarkıcı Esra Akman
Genç şarkıcı Esra Akman, kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
Özlem Akman
Genç şarkıcı Esra Akman, kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
Özlem Akman
Genç şarkıcı Esra Akman, kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
Özlem Akman
Genç şarkıcı Esra Akman, kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
Özlem Akman
Kaynak: İHA
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