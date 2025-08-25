Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu - Son Dakika
Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu

Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu
25.08.2025 10:14  Güncelleme: 15:47
Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu
Bursa'da bir sürücü, trafik ekiplerinin uygulamasını görünce kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, araçta bulunan uyuşturucu dolu poşeti camdan aşağı attı. Polisin dikkatinden kaçmayan o anlar kameraya yansırken, uyuşturucu maddeyi ele geçiren polis, "Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerini gören U.S., önce geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Bu esnada arkasında devriye atan polis ekipleri şüphelinin kaçtığını anlayınca sirenle ikazda bulundu. Panikleyen sürücü araçta bulunan uyuşturucu maddeyi dışarı atıp gaza bastı.

"POLİS DE SALAKTI ZATEN GÖRMEYECEKTİ BUNU"

Bu kez de trafik ekiplerince yakalanan şüpheli yakayı ele verdi. Devriye ekipleri yola fırlatılan uyuşturucu maddeyi aldıktan sonra U.S.'nin yanına gelip, "Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu" diyerek tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Aracı trafikten men edilen şüpheli, yanındaki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

O anlardan kareler;

Kaynak: İHA

Bursa

SON DAKİKA: Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu - Son Dakika
