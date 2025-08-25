Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerini gören U.S., önce geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Bu esnada arkasında devriye atan polis ekipleri şüphelinin kaçtığını anlayınca sirenle ikazda bulundu. Panikleyen sürücü araçta bulunan uyuşturucu maddeyi dışarı atıp gaza bastı.

"POLİS DE SALAKTI ZATEN GÖRMEYECEKTİ BUNU"

Bu kez de trafik ekiplerince yakalanan şüpheli yakayı ele verdi. Devriye ekipleri yola fırlatılan uyuşturucu maddeyi aldıktan sonra U.S.'nin yanına gelip, "Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu" diyerek tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Aracı trafikten men edilen şüpheli, yanındaki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

O anlardan kareler;