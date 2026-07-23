Günün en acı karesi: Anne-oğul yan yana uğurlandı - Son Dakika
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Günün en acı karesi: Anne-oğul yan yana uğurlandı

23.07.2026 14:45  Güncelleme: 14:46
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Van'da görevli uzman çavuş Ali İpek'in tayini için yola çıkan aile, Tarsus'ta tırın arkadan çarpmasıyla kaza yaptı. Anne Fatma İpek ile oğlu Harun İpek hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Cenaze töreninde anne ve oğul yan yana defnedildi.

Van'da uzman çavuş olarak görev yapan oğullarını yeni görev yerine götürmek için yola çıkan İpek ailesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu yan yana toprağa verildi.

Günün en acı karesi: Anne-oğul yan yana uğurlandı

Kaza, dün TAG Otoyolu Tarsus Doğu Gişeleri'ni geçtikten sonra meydana geldi. Van'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ali İpek'in Denizli'ye tayininin çıkmasının ardından ailesi, oğullarını yeni görev yerine uğurlamak için birlikte yola çıktı.

Günün en acı karesi: Anne-oğul yan yana uğurlandı

ANNESİYLE KARDEŞİNİ AYNI ANDA KAYBETTİ

İddiaya göre bu sırada, Abdülbesim Ü. idaresindeki 33 BAJ 462 plakalı tır, aynı yönde seyreden Hasan İpek yönetimindeki 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Fatma İpek (69) ile oğlu Harun İpek (23) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hasan İpek (63) ile Van'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Ali İpek (29) ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Günün en acı karesi: Anne-oğul yan yana uğurlandı
Harun İpek

ANNE-OĞUL GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden anne Fatma İpek ile oğlu Harun İpek için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından anne ile oğlu, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Günün en acı karesi: Anne-oğul yan yana uğurlandı

Öte yandan kazada ağır yaralanan Hasan İpek ile uzman çavuş Ali İpek'in hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ali İpek, Güvenlik, 3. Sayfa, Tarsus, Mersin, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Günün en acı karesi: Anne-oğul yan yana uğurlandı - Son Dakika

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