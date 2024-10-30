İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi - Son Dakika
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İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi

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İspanya'nın Valensiya şehrinde hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Bazı bölgelerde metrekareye 500 litreye kadar yağış düşerken, çok sayıda kişinin hava kayıp olduğu belirtildi.

30.10.2024 19:40
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Son iki gündür şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde en az 72 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp kişileri arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 72

İspanya hükümeti, sivil koruma ile yerel yönetim yetkililerinden yapılan açıklamalarda, şiddetli yağış ve fırtınanın en çok etkili olduğu bölgelerden Valensiya'da 70, Kastilya-La Mancha'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Valensiya'da kayıp sayısının onlarca olduğu, Kastilya-La Mancha'da ise en az 5 kişinin kayıp olduğu ve kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

İspanya'nın Valencia Bölgesinde Sel Felaketi: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

HAVAALANI SULAR ALTINDA KALDI

Yetkililer ayrıca sel nedeniyle Valensiya ilinin farklı yerlerinde onlarca kişinin mahsur kaldığını, bölgede elektrik kesintisi yaşandığını, eğitim-öğretime ara verildiğini kaydetti. Valensiya özerk yönetim hükümeti de Valensiya kentindeki havaalanını su basmasından dolayı bugünkü uçuşların iptal edildiğini veya uçakların en yakın havaalanlarına yönlendirildiğini belirtti.

İspanya'nın Valencia Bölgesinde Sel Felaketi: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

METREKAREYE 500 LİTRE YAĞIŞ DÜŞTÜ

Öte yandan çok sayıda İspanyol milletvekili ise sosyal medya hesaplarından Valensiya'da ölenler için başsağlığı mesajları yayımladı. Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu belirtti.

İspanya'nın Valencia Bölgesinde Sel Felaketi: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

Devlet Meteoroloji Ajansının (Aemet) yaptığı ilk değerlendirmeye göre, şiddetli yağış ve fırtına dolayısıyla Valensiya'nın "yüzyılın en kötü döneminden" geçtiği, Kastilya-La Mancha ve Endülüs ile bu bölgelerdeki nehirlerde yükselen su seviyesine bağlı meydana gelen sel ve su baskınlarıyla tam bir felaket yaşandığı ifade edildi.

İspanya'nın Valencia Bölgesinde Sel Felaketi: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

SON 28 YILIN EN FAZLA YAĞIŞI

Valensiya'da 1996'dan bu yana metrekareye en fazla yağışın düştüğü bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi. Doğuda olduğu gibi ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, kurtarma çalışmalarının helikopterler ve botlarla yapıldığı aktarıldı. Meclis ve Senato'da bugün programlanan tüm oturumlar iptal edildi.

İspanya'nın Valencia Bölgesinde Sel Felaketi: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.

İspanya'nın Valencia Bölgesinde Sel Felaketi: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, meydana gelen felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Torres, düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağış ve fırtınanın halen devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.

İspanya'nın Valencia Bölgesinde Sel Felaketi: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi
İspanya'nın Valencia Bölgesinde Sel Felaketi: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi
İspanya\'daki sel felaketinde can kaybı 72\'ye yükseldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    geçmiş olsun ispanyaya 32 1 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Geçmiş olsun İspanya 25 1 Yanıtla
  • aslan aslanbeyoğlu:
    çok geçmiş olsun canım ispanya. 12 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    İspanya halkına geçmiş olsun... 12 0 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Mazluma destek olan bi halk daha felaketlerle ben bu işten bu işten bişey anlamadım bilen varsa söylesin tanrı zalimdenmi yana 0 8 Yanıtla
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