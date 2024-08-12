Vali Dağlı: "Suçları aydınlatma oranı yüzde 96"

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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, son bir yıl içerisinde 21 bin 913 olaya müdahale edildiğini belirterek, "Bu olayların 20 bin 733 'ü aydınlatılmış, gerçekleşen olayların aydınlatılma oranı yüzde 96'dır" dedi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, düzenlediği basın toplantısında göreve geldiği günden bugüne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın kentte huzur ve asayişin sağlanması noktasında yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Emniyet ve jandarma birimlerince 61 bin 862 adet devriye faaliyeti gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Dağlı, "2 bin 712 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama, 45 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar ilçelerimizde emniyet ve jandarmamız ortaklığında yapılmaktadır. Bu uygulamalarda 1 milyon 953 bin 746 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 4 bin 815 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan bin 184'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 312 şahıs bulunmuştur. Çalışmalarda 558 adet ruhsatsız tabanca, 550 adet av tüfeği, 221 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 8 bin 524 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir" dedi.

"Trafikte hedefimiz sıfır can kaybı"

Trafik birimlerince 1 milyon 191 bin 873 aracın denetlendiğini ve kurallara uymayan 308 bin 518 araç ve sürücülerine gerekli idari para cezaları uygulandığını dile getiren Vali Dağlı, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan da toplam 4 bin 180 aracın trafikten men edildiğini açıkladı. Okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulması amacıyla 8 bin 302 okul servis aracının denetlendiğini kaydeden Vali Dağlı, yapılan trafik denetlemeleri, devriyeler, eğitimler ve alınan güvenlik tedbirleri kapsamında trafik kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kolluk birimleri tarafından yürütülen çalışmaların etkin bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, trafikte hedeflerinin sıfır can kaybına ulaşmak olduğunu vurguladı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında da açıklamada bulunan Vali Dağlı, "Uyuşturucu madde kullanımı ve teminine karşın mücadelemizi de hassasiyetle devam ettirmekteyiz. Bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz ilimizde uyuşturucu madde girişini engellerken, diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürmekteyiz. İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülerek, uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesi hedeflenmekte. Proje kapsamında ilimizde 2 bin 72 anneye, 'Narko- Gençlik' projesi kapsamında ise 4 bin 410 öğrencimize ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda narkotik ve KOM birimlerimizce 6 bin 500 gram metamfetamin, 5. Bin gram kubar esrar, 5 bin 800 gram bonzai, 2 bin 553 adet ecstasy, 93 bin 417 adet sentetik ecza, 4 bin 900 gram skank maddesi, 2 bin 575 adet ecstasy, 341 kök Hint keneviri, 110 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 520 paket gümrük kaçağı kaçak sigara, 959 kilo kaçak kıyılmış tütün, 1 milyon 150 bin adet makaron sigara, 294 bin 890 boş makaron sigara, 531 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 6 bin 159 adet cinsel içerikli kaçak emtia, 3 bin 635 litre fermente içki, 354 şişe kaçak alkolü içki, 5 bin 543 litre kaçak alkol, 760 litre etil alkol, 4 adet damıtma sistemi, 28 bin 560 litre kaçak akaryakıt, 36 bin 800 kilo sahte gübre, 819 adet gümrük kaçağı cep telefonu, bin 716 kilo sahte bal, 63 adet Roma dönemine ait sikke, 21 adet tarihi eser (kil tablet, el yazması, diğer objeler), 12 adet dedektör, 124 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Çorum Kargı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından internet üzerinden örgütlü olarak yasadışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Çorum merkezli toplam 6 ilde ( Ankara, Amasya, Çanakkale, İstanbul ve Rize) yapılan operasyonda örgüt liderleri dahil toplam 32 şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 24 şüpheli tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında el konulan mal varlıkları 10 adet çeşitli markalarda araç, 5 adet daire, 22 adet tarla, 2 adet arsa, 22 adet bahçe ve toplam hacmi 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 TL olan şüphelilere ait 597 banka hesabına el konuldu. Kolluk birimlerimiz tarafından ilimizde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasının veya ticaretini yapılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarımız hız kesmeden ve kararlılıkla devam etmektedir. Uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve irtikap suçlarından yapılan işlemler neticesi 136 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" şeklinde konuştu.

Terörle mücadele çalışmaları

Terörle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Dağlı, "Vatandaşlarımızın huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için yıkıcı bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmek temel amacımızdır. Milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak hakkında yakalama kararı bulunan 39 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Huzur ortamının devamı için, vatandaşlarımızın desteğinin devamıyla birlikte terör örgütleri ile mücadelemiz aynı irade ve kararlılıkla devam edecektir. DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 49 şahıs haklarında adli işlem yapılmıştır. İlimizde 596 düzensiz göçmen yakalanmış olup, gerekli işlemler yapılarak geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Ülkemizin güvenliği huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelemiz karalılıkla devam edecektir" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan orman yangınlarına dikkat çeken Vali Dağlı, "Son zamanlarda orman yangını olaylarında artış yaşanmakta ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle orman yangını riski artmaktadır. Ormanlarımızı korumak ve yangınları önlemek amacıyla tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması büyük önem taşımaktadır. Oluşabilecek orman yangınlarına karşı Valiliğimizin almış olduğu karar ile ilimiz sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 03 Haziran- 30 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bildiğiniz üzere almış olduğumuz bu kararı sizlerin aracılığı ile kamuoyuna da aylık gerçekleştirmiş oluğumuz basın açıklamalarında duyurmuştuk. Vatandaşlarımızı almış olduğumuz bu yasaklama kararı çerçevesinde hareket ederek duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Bir başka önemli konu ise; düğünlerde ve eğlencelerde silah ile havaya ateş edilmesidir. Bunun yaralanma ve ölümlere ne kadar çok yol açtığı aşikardır. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz tarafından tüm etkinlikler sıkı bir şekilde kontrol edilecek, tüm düğünlerde güvenlik güçlerimiz sivil olarak bulunacak, silah atanların tespiti yapılacak ve ilgili kanun maddelerine göre gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Çorum'un daha huzurlu daha güvenli bir kent olabilmesi için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu gayretli çalışma sırasında vatandaşlarımızdan öncelikle 112 ihbar hattını etkin bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilmeli ki 112'ye yapmış oldukları her ihbar mutlaka özenle, hassasiyetle değerlendirilmekte ve gereği yapılmaktadır. Suçla, suçluyla mücadelede vatandaşlarımızın bizlere bu anlamda göstermiş oldukları destek çok önemlidir. Bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonrada Çorumlu hemşehrilerimizden göstermiş olduğu bu desteği devam ettirmelerini istiyoruz. Çorum'umuzun asayiş güvenliği ile ilgili hem istatistik anlamında hem de yapılan çalışmalar hakkında siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz" dedi.

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da hazır bulundu. - ÇORUM