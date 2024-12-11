Yasadışı Change İşlemi Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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Yasadışı Change İşlemi Operasyonu: 18 Gözaltı

İstanbul merkezli operasyonda, change işlemi yapan 18 şüpheli yakalandı. 31 araç ele geçirildi.

11.12.2024 09:58
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İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda kaza, deprem ve yangın gibi sebeplerden kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini yasadışı başka araçlara uyarlayarak change işlemi yapan 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve 5607 SKM" suçları ile çalıntı ve change araçların ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye ve İstanbul genelinde piyasadan temin edilen veya yurtdışından getirilen araçlara; kaza, deprem ve yangın gibi sebeplerden kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini uyarlanarak change işlemi yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin change yaptıkları araçları üçüncü şahıslara satarak dolandırdıkları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen 31 araçtan 6'sının çalıntı, 19'unun yurtdışı menşeili, 5'inin hacizli, 1'inin ise menşeinin belli olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, istanbul, Politika, 3-sayfa, Olaylar, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasadışı Change İşlemi Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika

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