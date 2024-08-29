Sanayide dehşet! Otomobille çarpıp dakikalarca tekmeledikten sonra fotoğrafını çekip kaçtılar

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Tahkim Kurulu\'ndan olaylı maç için çok konuşulacak karar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracını tamirciden almak isteyen adam dehşeti yaşadı. Şehir magandaları adama önce araçla çarpıp yere düşürdü ardından da yerde dakikalarca tekmeledi. Dövdükleri adamın fotoğrafını da çekip olay yerinden ayrıldı.

ACILAR İÇİNDE KIVRANAN ADAMI DAKİKALARCA TEKLEMELEDİLER

İddialara göre olay dün Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Aracını tamirden almak için servise gelen Ferdi K., kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler içinde bulundukları araçla önce Ferdi K.'ya çarpıp yere düşmesini sağladı. Çarpmanın etkisiyle yerde acı içinde kıvranan adamın yanına gelen iki şüpheli yerde dakikalarca tekmeledi.

OLAY YERİNDEN AYRILMADAN ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİLER

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların engellemeye çalışmasına rağmen yumrukladıkları adamın bir de fotoğrafını çeken iki şüpheli ardından araca binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi K., olayın faillerinden Selçuk D.'den şikayetçi oldu.

Polisin olayla ilgili tahkikat sürüyor.