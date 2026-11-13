Antalya Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir binalar çalıştayına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir binalar çalıştayına ev sahipliği yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir binalar çalıştayına ev sahipliği yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir binalar çalıştayına ev sahipliği yaptı
Haber Videosu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve WRI iş birliğinde COP31 kapsamında bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda sürdürülebilir binalar ve yeşil dönüşüm ele alındı; belediye 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltmayı, 2050'de karbon nötr şehir olmayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği (WRI) iş birliğinde COP31 kapsamında Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda sürdürülebilir binalar ve yeşil dönüşüm ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen çalıştay, Avrupa Birliği tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil Toplum Eylemi Hibe Programı kapsamında eş finansmanla desteklenen Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği'nin talebiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ortaklığı ve Danimarka Yeşil Büyüme Ağı (DGGN) desteğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlendi. Çalıştayda sürdürülebilir binalar ve yeşil dönüşüm konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

BÜYÜKŞEHİR'İN HEDEFİ KARBON NÖTR ŞEHİR OLMAK

Çalıştayın önemine değinen Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Şube Müdürü Elektrik Mühendisi Sarp Emekcil, "WRI Derneğinin talebi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ve ev sahipliğinde bir çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştay kapsamında belirlenen konular doğrultusunda her masa belirli sorumluluklar üstlenecek ve çalışmaların sonunda bir sonuç bildirgesi yayımlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesinin Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında 2013 yılında imzaladığı taahhüt doğrultusunda 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltma taahhüdü bulunuyor. Ayrıca Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında 2050 yılında karbon nötr bir şehir olmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanlarında çalışmalar yürüten derneklerle iş birliği yapıyoruz" dedi.

YEREL PAYDAŞLAR BULUŞTU

Emekcil, çalıştayda yaptığı sunumda ise karbon azaltımına yönelik belirlenen hedeflere ulaşmadaki en önemli adımlardan birisinin coğrafi konumun getirmiş olduğu avantaj sebebiyle yenilenebilir kaynaklı güneş enerjisi santralleri (GES) tesis etmek olduğunu ancak trafo kapasite sorunları sebebiyle bütçe ve arazi sahipliği bulunmasına rağmen bu yatırımların gerçekleştirilemediğini belirtti. Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin mevzuatın kamu kurumları ile özel sektör arasında farklılık gözetmesi gerektiğine dikkat çeken Emekcil, belediyelerin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği gelirlerin fabrikaların çatılarına kurulan GES'lerden sağlanan gelirlerle aynı kapsamda değerlendirilmesinin doğru olmadığını ifade ederek, kamu kurumlarının niteliğini dikkate alan ayrı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN YEREL PAYDAŞLARI BULUŞTURUYORUZ"

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Kentsel Verimlilik ve İklim Programı Yöneticisi Meltem Bayraktar da, Avrupa Birliği desteğiyle Sürdürülebilir Binalar Ağı Türkiye Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Yerel bilgilendirme günlerinin Akdeniz Bölgesi toplantısını Antalya Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Toplantıda binaların yeşil dönüşümü ve sürdürülebilirlik ekseninde bina sektörünün geliştirilmesi için çalışmalar yürüten yerel paydaşları bir araya getiriyoruz. Belediye temsilcileri ve karar vericilerin yanı sıra özel sektörde uygulamaları hayata geçiren mimarlık ve mühendislik firmaları ile meslek odalarının temsilcileri ve üniversite öğretim üyeleri de toplantımızda yer alıyor. Bir araya gelerek daha güçlü iş birlikleri ve modellerin nasıl geliştirilebileceğini, bina uygulamalarında sürdürülebilirlik adına hangi önlemlerin alınabileceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir BelediyesiYerel YönetimEkonomiGüncelEnerjiCOP31YaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
7 elmaya servet ödendi Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı 7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Tahran’da ’Böbrek Sokağı’: Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor Tahran'da 'Böbrek Sokağı': Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı
Eski basın danışmanı Emre Olur’a Peker cephesinden kesin mesaj Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu İşte Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi’nde kıldı, ardından Kapalıçarşı’ya geçti Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı'ya geçti
17:05
Fenerbahçe’de şok üstüne şok Yıldız futbolcu yine sakatlandı
Fenerbahçe'de şok üstüne şok! Yıldız futbolcu yine sakatlandı
16:38
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:12
Bursa’da lodos dehşeti Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
15:06
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
14:44
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
14:20
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 17:11:23. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir binalar çalıştayına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android