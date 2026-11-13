Antalya Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir binalar çalıştayına ev sahipliği yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği (WRI) iş birliğinde COP31 kapsamında Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda sürdürülebilir binalar ve yeşil dönüşüm ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen çalıştay, Avrupa Birliği tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil Toplum Eylemi Hibe Programı kapsamında eş finansmanla desteklenen Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği'nin talebiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ortaklığı ve Danimarka Yeşil Büyüme Ağı (DGGN) desteğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlendi. Çalıştayda sürdürülebilir binalar ve yeşil dönüşüm konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

BÜYÜKŞEHİR'İN HEDEFİ KARBON NÖTR ŞEHİR OLMAK

Çalıştayın önemine değinen Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Şube Müdürü Elektrik Mühendisi Sarp Emekcil, "WRI Derneğinin talebi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ve ev sahipliğinde bir çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştay kapsamında belirlenen konular doğrultusunda her masa belirli sorumluluklar üstlenecek ve çalışmaların sonunda bir sonuç bildirgesi yayımlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesinin Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında 2013 yılında imzaladığı taahhüt doğrultusunda 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltma taahhüdü bulunuyor. Ayrıca Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında 2050 yılında karbon nötr bir şehir olmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanlarında çalışmalar yürüten derneklerle iş birliği yapıyoruz" dedi.

YEREL PAYDAŞLAR BULUŞTU

Emekcil, çalıştayda yaptığı sunumda ise karbon azaltımına yönelik belirlenen hedeflere ulaşmadaki en önemli adımlardan birisinin coğrafi konumun getirmiş olduğu avantaj sebebiyle yenilenebilir kaynaklı güneş enerjisi santralleri (GES) tesis etmek olduğunu ancak trafo kapasite sorunları sebebiyle bütçe ve arazi sahipliği bulunmasına rağmen bu yatırımların gerçekleştirilemediğini belirtti. Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin mevzuatın kamu kurumları ile özel sektör arasında farklılık gözetmesi gerektiğine dikkat çeken Emekcil, belediyelerin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği gelirlerin fabrikaların çatılarına kurulan GES'lerden sağlanan gelirlerle aynı kapsamda değerlendirilmesinin doğru olmadığını ifade ederek, kamu kurumlarının niteliğini dikkate alan ayrı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN YEREL PAYDAŞLARI BULUŞTURUYORUZ"

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Kentsel Verimlilik ve İklim Programı Yöneticisi Meltem Bayraktar da, Avrupa Birliği desteğiyle Sürdürülebilir Binalar Ağı Türkiye Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Yerel bilgilendirme günlerinin Akdeniz Bölgesi toplantısını Antalya Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Toplantıda binaların yeşil dönüşümü ve sürdürülebilirlik ekseninde bina sektörünün geliştirilmesi için çalışmalar yürüten yerel paydaşları bir araya getiriyoruz. Belediye temsilcileri ve karar vericilerin yanı sıra özel sektörde uygulamaları hayata geçiren mimarlık ve mühendislik firmaları ile meslek odalarının temsilcileri ve üniversite öğretim üyeleri de toplantımızda yer alıyor. Bir araya gelerek daha güçlü iş birlikleri ve modellerin nasıl geliştirilebileceğini, bina uygulamalarında sürdürülebilirlik adına hangi önlemlerin alınabileceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.