BEUN\'dan Sıfır Atık Festivali\'nde Güçlü Temsil

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), sürdürülebilirlik ve çevre bilinci alanındaki öncü çalışmalarını uluslararası ölçekte bir kez daha ortaya koydu.

BEUN akademisyenleri, Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen ve dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey katılımcıları bir araya getiren Sıfır Atık Festivali'nde yer alarak çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki gelişmeleri yakından takip etti. Festivalde, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Karaelmas, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Zor ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş BEUN'u temsil etti.

4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanında düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda çevre sorunları, iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve sıfır atık uygulamaları çok boyutlu şekilde ele alındı.

Çocuklardan Gençlere Sıfır Atık Bilinci

Festival boyunca düzenlenen etkinliklerde çocuklar, gençler ve aileler çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerle buluştu. Özellikle çocuklara yönelik gerçekleştirilen tiyatro gösterileri, kukla etkinlikleri ve eğitici programlar sayesinde geri dönüşüm, çevre temizliği ve sürdürülebilir yaşam kültürü eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Katılımcılar, sıfır atık uygulamalarının günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.

Rektör Özölçer: "Üniversitemiz, Türkiye'nin Sürdürülebilir Geleceğine Katkı Sunmaya Devam Ediyor"

Festivalde yer alan akademisyenlerin katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, çevre ve sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirilen her çalışmanın geleceğe bırakılan en değerli miraslardan biri olduğunu belirterek şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversitemizi temsilen Sıfır Atık Festivali'nde yer alan kıymetli akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyor, göstermiş oldukları duyarlılık ve katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Böylesine önemli uluslararası organizasyonlarda edinilen bilgi, tecrübe ve iş birliklerinin Üniversitemizde çevre, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanlarında yürütülecek yeni projelere önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Çevre bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması adına büyük bir vizyon ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sıfır Atık Hareketi'nin dünyaya örnek bir başarı hikayesine dönüşmesinde öncülük eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca programa katkı sağlayan ve çevre politikalarının geliştirilmesi adına önemli çalışmalar yürüten tüm Bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevre dostu uygulamaları yalnızca destekleyen değil, aynı zamanda hayata geçiren bir üniversite olmayı sürdürüyoruz. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde GreenMetric Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü görevine 2025 yılı itibarıyla yeniden seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Üniversitemiz, çevre dostu kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesi noktasında ülkemize katkı sunmaya emin adımlarla devam edecektir."

BEUN Çevre Dostu Kampüs Uygulamalarıyla Örnek Oluyor

Çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken BEUN, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'de örnek gösterilen üniversiteler arasında yer alıyor. Üniversite bünyesinde yürütülen sıfır atık uygulamaları ve plastik atık toplama kampanyalarının yanı sıra, Farabi Kampüsü Yemekhane Binası çatısına kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde yıllık yaklaşık 641 ağacın karbon tutumuna eşdeğer emisyonun önüne geçiliyor. Bunun yanında Mühendislik Fakültesi binasında hayata geçirilen 2 bin 200 metrekarelik yeşil çatı projesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önemli bir çevresel katkı sağlıyor. Farabi, 15 Temmuz Şehitler ve İbni Sina kampüslerinde kurulan toplam 9 elektrikli araç şarj istasyonu ise sürdürülebilir ulaşım kültürünün yaygınlaştırılmasına destek veriyor.

BEUN'dan Sürdürülebilir Geleceğe Güçlü Katkı

Ulusal ve uluslararası platformlarda çevre bilinci, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir kampüs çalışmalarıyla adından söz ettiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, gerçekleştirdiği projeler ve bilimsel çalışmalarıyla Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sunmaya devam ediyor. Sıfır Atık Festivali'nde yer alan BEUN akademisyenleri de çevre dostu gelecek vizyonunun geliştirilmesi ve yeni iş birliklerinin kurulması adına önemli temaslarda bulunarak üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki güçlü temsilini ortaya koydu. - ZONGULDAK