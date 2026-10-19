Düzce\'nin yüksek kesimlerinde sağanak kara dönüştü, yaylalarda kar 20 santimetreyi buldu

Düzce'nin yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Sinekli, Kardüz ve Pürenli yaylalarında kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken, bölgeye çıkan off-road tutkunları sonbahara veda etkinliğinde kar sürpriziyle karşılaştı.

Düzce'de hafta sonu etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Sinekli, Kardüz ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Sonbaharın renklerini taşıyan yaylalar, kar yağışının ardından kış manzaralarına sahne oldu.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen off-road tutkunları ise sonbahara veda etkinliği kapsamında Düzce'nin yüksek kesimlerinde bir araya geldi. Etkinlik için yaylalara çıkan doğaseverler, kar yağışıyla karşılaştı. Karla kaplanan yayla yollarında ilerleyen arazi araçları, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sonbaharın son günlerinde düzenlenen etkinlik, kar yağışıyla birlikte adeta kışa merhaba buluşmasına dönüştü.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, doğanın sonbahardan kışa geçişini gözler önüne sererken, off-road tutkunlarına da unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.