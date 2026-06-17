Esenkıyı'da Muhteşem Gün Batımı - Son Dakika
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Esenkıyı'da Muhteşem Gün Batımı

17.06.2026 08:49
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Bitlis'teki Esenkıyı köyü, Arin Gölü ve Van Gölü arasındaki eşsiz gün batımını sunuyor.

Türkiye'nin nadir doğal güzelliklerinden Esenkıyı köyünde, Van Gölü üzerinde batan güneşin Arin Gölü'ne yansıyan renkleri ve bölgenin zengin kuş çeşitliliği büyüleyici görüntüler oluşturuyor.

Akşam saatlerinde güneşin Van Gölü üzerinde kızıl ve turuncu tonlara bürünerek ufukta kaybolması, Arin Gölü'nün sakin sularına yansıyarak kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Özellikle kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü çevresinde yükselen kuş sesleri, gün batımının görsel şölenine doğal bir melodi eşliğinde eşlik ediyor. Arin Gölü'nün 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapması da bölgeyi doğa gözlemcileri açısından önemli merkezlerden biri haline getiriyor.

SÜPHAN DAĞI MANZARAYI TAMAMLIYOR

Arka planda yükselen Süphan Dağı ise gün batımında ortaya çıkan renk şölenini tamamlayan en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Köyün hem Arin Gölü'ne hem de Van Gölü'ne kıyısının bulunması, Esenkıyı köyünü Türkiye'nin ender doğal güzelliklerinden biri konumuna taşıyor.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Bölge sakinlerinden Mehmet Said Emen, özellikle yaz aylarında Van Gölü kıyısından izlenen gün batımının ziyaretçileri hayran bıraktığını belirtti. Emen, Arin Gölü'nün sakin ve huzurlu atmosferinin ise bu eşsiz manzaraya ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

Doğal yapısını korumayı başaran Esenkıyı köyü, gün batımında sunduğu benzersiz görüntülerle Van Gölü Havzası'nın gizli kalmış turizm değerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Esenkıyı'da Muhteşem Gün Batımı - Son Dakika

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