Mahsa Emini'nin ölümünün ardından İrşad Devriyeleri mercek altına alındı! İşte İran'daki Ahlak Polisi'nin görev ve yetkileri - Son Dakika
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Mahsa Emini'nin ölümünün ardından İrşad Devriyeleri mercek altına alındı! İşte İran'daki Ahlak Polisi'nin görev ve yetkileri

19.09.2022 15:15

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini, başörtüsü kurallarına uymadığı iddia edilerek gözaltına alınması sonrasında şüpheli bir şekilde ölmüştü. Bu olay sonrası gözlerin çevrildiği İrşad Devriyeleri ''Ahlak Polisi'' birimi kimlere, nasıl müdahale ediyor? İşte detaylar...

13 Eylül'de başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi dünya gündemine oturdu. Protestoların ve kampanyaların hız kesmeden devam etmesi üzerine İrşad Devriyeleri tekrar gündeme geldi.

DEVRİYE EKİPLERİ HER YERDE

İrşad Devriyeleri; çoğunlukla kadınların, ancak zaman zaman da erkeklerin kılık kıyafet kurallarına göre uygunsuz giyinmeleri üzerine tutuklama yetkisi bulunan, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı destek ekiptir. Kendilerini ''Moda Polisi'' ya da ''Ahlak Polisi'' olarak bilinen polis grubu en az üç kişi olmak üzere kadın ve erkeklerden oluşan ekip alışveriş merkezleri, sinemalar, kent meydanları, caddeler, metro istasyonları gibi halkın yoğun olduğu bölgelerde bulunuyor.

Mahsa Emini'nin ölümünün ardından tüm gözlere onlara çevrildi! ''Ahlak Polisi'' kimdir? Görev yetkileri nelerdir?

PARA CEZASI DA KESİYORLAR İMZA DA ALIYORLAR

Giyim, kuşam ve davranışları ''İslam'a aykırı'' olanları uyarıp kimine para cezası keserken, kimine daha dikkatli davranacaklarına dair kağıt imzalatıyorlar. Direnenleri ise gözaltına alarak, mahkemeye sevk etme yetkisine sahipler. Gözaltına alınan kadınlar, nasıl giyinecekleri konusunda ders aldıktan sonra babaları, kocaları veya erkek kardeşleri eşliğinde serbest bırakılırlar.

Mahsa Emini'nin ölümünün ardından tüm gözlere onlara çevrildi! ''Ahlak Polisi'' kimdir? Görev yetkileri nelerdir?

TURİSTLERE DE MÜDAHALE YETKİLERİ VAR

Tahran yönetimi sadece İran vatandaşlarına değil, ülkeye gelen yabancı kadınların da kılık kıyafetlerine müdahalede bulunuyor. Ülkeye giriş yapan yabancı kadınlar, başörtüsü takmak zorunda bırakılıyor.

İşte İrşad Devriyeleri'nin ülkedeki denetimlerinden kareler;

Mahsa Emini'nin ölümünün ardından tüm gözlere onlara çevrildi! ''Ahlak Polisi'' kimdir? Görev yetkileri nelerdir?
Mahsa Emini'nin ölümünün ardından tüm gözlere onlara çevrildi! ''Ahlak Polisi'' kimdir? Görev yetkileri nelerdir?
Mahsa Emini'nin ölümünün ardından tüm gözlere onlara çevrildi! ''Ahlak Polisi'' kimdir? Görev yetkileri nelerdir?
Mahsa Emini'nin ölümünün ardından tüm gözlere onlara çevrildi! ''Ahlak Polisi'' kimdir? Görev yetkileri nelerdir?
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Son Dakika Dünya Mahsa Emini'nin ölümünün ardından İrşad Devriyeleri mercek altına alındı! İşte İran'daki Ahlak Polisi'nin görev ve yetkileri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahsa Emini'nin ölümünün ardından İrşad Devriyeleri mercek altına alındı! İşte İran'daki Ahlak Polisi'nin görev ve yetkileri - Son Dakika
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