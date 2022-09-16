380 milyon yaşında! Dünyanın en eski kalbi bulundu - Son Dakika
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380 milyon yaşında! Dünyanın en eski kalbi bulundu

16.09.2022 12:06

Paleontologlar, Avustralya'nın Kimberley bölgesinde 380 milyon yıllık çeneli balık Arthrodire placoderm'in kalbini keşfetti. Böylece şimdiye kadar bulunan ve çok güzel korunmuş en eski kalp konumuna sahip oldu.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden paleontologlar, fosilleşmiş mide, bağırsak ve karaciğerin yanında "güzel korunmuş" bir kalp buldu. Bilim insanları, fosilleri Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesindeki Gogo Formasyonu'ndaki tespit etti.

Kaslı organ, 419 milyon ila 359 milyon yıl önce Devoniyen dönemindeki sularda yüzen fosilleşmiş çeneli bir balıktan geliyor.

380 milyon yaşında! Dünyanın en eski kalbi bulundu

Bilim insanlarına göre, Science dergisinde yayınlanan bulgular, organların, modern bir köpekbalığına benzer anatomilere sahip soyu tükenmiş bir zırhlı balık grubu olan arthrodire familyasından bir balığın vücudundan geldiğini gösteriyor.

380 milyon yaşında! Dünyanın en eski kalbi bulundu

"OLAĞANÜSTÜ"

Baş araştırmacı Profesör Kate Trinajstic, eski türlerin bu kadar iyi korunmuş yumuşak dokularını bulmanın çok nadir olduğunu ve bulgularını "olağanüstü" olduğunu belirtti.

380 milyon yaşında! Dünyanın en eski kalbi bulundu

KALP KÖPEK BALIĞI KALBİNE BENZİYOR

Trinajstic,"20 yıldan fazla bir süredir fosiller üzerinde çalışan bir paleontolog olarak, 380 milyon yıllık bir atada 3 boyutlu ve güzel bir şekilde korunmuş bir kalp bulmak beni gerçekten şaşırttı. Bu balıkların kalpleri kelimenin tam anlamıyla ağızlarında ve solungaçlarının altında tıpkı günümüzdeki köpekbalıkları gibi" ifadelerini kullandı.

380 milyon yaşında! Dünyanın en eski kalbi bulundu
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