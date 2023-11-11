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Gazze Zirvesi'nde İsrail'e ambargo önerisini 4 Arap ülkesi kabul etmedi - Son Dakika

Gazze Zirvesi'nde İsrail'e ambargo önerisini 4 Arap ülkesi kabul etmedi

11.11.2023 22:25  - Güncelleme: 22:49

Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde 11 Arap ülkesi, İsrail'e Altı Gün Savaşı'nın yaşandığı 1967'deki gibi geniş bir ambargo uygulanması önerisini getirdi. Petrol kullanımı, İsrail uçaklarının Arap hava sahasına girememesi, tüm ilişkilerin dondurulması gibi maddelerin yer aldığı öneriyi BAE, Suudi Arabistan, Fas ve Bahreyn kabul etmedi. 1967'de de Arap ülkeleri İsrail'e destek verdiği için Batılı devletlere petrol ambargosu uygulamıştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde 11 Arap ülkesi, Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail üzerinde baskı kurmak amacıyla, 1967 yılındaki gibi geniş bir ambargo uygulanması önerisinde bulundu. Önerileri Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas ve Bahreyn kabul etmedi.

ARAP VE İSLAM ÜLKELERİ GAZZE ZİRVESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, soykırımın durması için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi düzenlendi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı zirvede Gazze'deki son durum ele alındı.

Gazze Zirvesi'nde İsrail'e ambargo önerisini 4 Arap ülkesi reddetti

ARAP ÜLKELERİNDEN İSRAİL'E AMBARGO ÖNERİSİ

Sivil kayıpların önüne geçmek ve bölgede iki devletli çözüm için çalışma başlatmak isteyen 11 Arap ülkesi, İsrail üzerinde baskı oluşturmak amacıyla 5 farklı madde önerisi getirdi. Altı Gün Savaşı'nın yaşandığı 1967 yılında Arap ülkelerince uygulanan petrol ambargosuyla benzeşen öneride şu maddeler yer aldı:

  • İsrail'e mühimmat sağlamak için Amerikan askeri üslerinin kullanılmasının engellenmesi.
  • Diplomatik ve ekonomik ilişkilerin dondurulması
  • Petrol kullanmakla tehdit etmek
  • İsrail sivil havacılığının Arap hava sahasında engellenmesi
  • Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması talebinin iletilmesi amacıyla Arap bakanlar komitesi oluşturulması

4 ARAP ÜLKESİ KABUL ETMEDİ

Söz konusu maddeler Arap ülkeleri arasında anlaşmazlığı da beraberinde getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Fas, Bahreyn tarafından maddeler reddedildi.

Gazze Zirvesi'nde İsrail'e ambargo önerisini 4 Arap ülkesi reddetti

ALTI GÜN SAVAŞI

Altı Gün Savaşı, diğer adlarıyla 1967 Arap-İsrail Savaşı, Üçüncü Arap-İsrail Savaşı, Altı Günün Savaşı veya Haziran Savaşı, 5 Haziran 1967 Pazartesi, İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaşa verilen addır. Arap İttifakı'na Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir de asker ve silah yardımıyla katılmışlardır. Savaş, İsrail'in kesin üstünlüğü ile bitmiştir. Savaşın sonunda Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Suriye'den Golan Tepeleri'ni ve Filistin'in Gazze Şeridi ile Batı Şeria topraklarını alan İsrail, topraklarını dört katına çıkarmıştır. Bu olay başta Filistin Sorunu olmak üzere günümüzdeki birçok sorunun temelini oluşturur.

Gazze Zirvesi'nde İsrail'e ambargo önerisini 4 Arap ülkesi reddetti

1967 PETROL AMBARGOSU

1967 Petrol Ambargosu , Altı Gün Savaşı'nın ikinci günü olan 6 Haziran 1967'de, Arapların herhangi bir ülkeyi askeri açıdan İsrail'i desteklemekten caydırmaya yönelik ortak kararıyla başladı. Birçok Orta Doğu ülkesi sonunda petrol sevkiyatlarını sınırladı; bazıları yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'a ambargo uygularken , diğerleri petrol ihracatını tamamen yasakladı. Petrol Ambargosu, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya etkilenen herhangi bir Avrupa ülkesinde mevcut petrol miktarını önemli ölçüde azaltmadı; bunun nedeni, esas olarak ambargo uygulayan belirli ülkelerdeki dayanışma ve tekdüzelik eksikliğidir. Ambargo, 1 Eylül'de Hartum Kararı'nın yayınlanmasıyla fiilen sona erdirildi .

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Son Dakika Dünya Gazze Zirvesi'nde İsrail'e ambargo önerisini 4 Arap ülkesi kabul etmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze Zirvesi'nde İsrail'e ambargo önerisini 4 Arap ülkesi kabul etmedi - Son Dakika
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