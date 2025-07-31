64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı

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64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
31.07.2025 16:34
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64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

ABD'de yaşanan ve son 20 yılın en ölümcül hava kazası olarak kaydedilen helikopter ve yolcu uçağı çarpışmasının yeni görüntüleri paylaşıldı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun duruşmasında yayınlanan görüntülerde, Black Hawk helikopterinin pilotunun son sözleri de ortaya çıktı. Kazada toplam 67 kişi hayatını kaybetti.

Washington DC'de yaşanan ve ABD'de son 20 yılın en ölümcül hava kazası olarak kayıtlara geçen helikopter ve yolcu uçağı çarpışmasının dehşet verici yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntüler, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) üç gün sürecek duruşmasının açılışında yayınlandı ve Black Hawk helikopterinin pilotunun son sözleri de ortaya çıktı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen video, Potomac Nehri üzerinde geceyi aydınlatan büyük bir patlama anını gösteriyor. Bu esnadan saniyeler önce, ABD Ordusu'na ait Black Hawk helikopteri, American Airlines'a ait Flight 5342 sefer sayılı yolcu uçağıyla çarpışmıştı.

29 Ocak'ta Wichita'dan kalkıp Reagan Ulusal Havalimanı'na inmeye hazırlanan Bombardier CRJ700 tipi uçakta 64 yolcu ve mürettebat, helikopterde ise 3 asker bulunuyordu. Kazada toplam 67 kişi hayatını kaybetti.

Helikopter, Priority Air Transport 25 koduyla düşük irtifa eğitim uçuşu gerçekleştiriyor ve Virginia'daki Fort Belvoir üssüne dönüyordu. Ancak yapılan incelemeler, helikopterin yükseklik ölçerindeki (altimetre) arıza nedeniyle pilotların olduklarından 100 feet daha yüksekte olduklarını zannettiklerini ortaya çıkardı.

Kazadan üç dakika önce Başçavuş Andrew Eaves, yardımcı pilot Yüzbaşı Rebecca Lobach'a "300 feet'teyiz, 200'e inelim" dedi. Oysa belirtilen güzergâhta maksimum izin verilen irtifa 200 feet idi. Çarpışmadan 2 dakika önce hava trafik kontrolü, yaklaşan yolcu uçağına karşı helikopteri uyardı. 90 saniye sonra ikinci bir uyarı daha yapıldı ancak mürettebat sadece görsel olarak ayrılabileceklerini söyleyerek devam etti.

Çarpışmadan 20 saniye önce Eaves, "Biraz sola gelmemiz gerek" dedi. Lobach "Tamam" diye yanıtladı. Saat 20.48'de helikopter ve uçak havada çarpıştı, büyük bir ateş topu oluştu.

Kaza sonrası yapılan test uçuşlarında rotorların yarattığı hava akımının altimetreyi yanıltarak helikopterin olduğundan daha yüksekte göründüğü belirlendi. Ayrıca, mürettebatın yorgun olduğu ve hava trafik kontrolünde o gün personel eksikliği bulunduğu da raporlara yansıdı.

Duruşmada, sorumluluk paylaşımı konusunda taraflar arasında "suç atma" tartışmaları yaşandığı ve henüz net bir şekilde hesap verilmediği ifade edildi.

64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika Dünya 64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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