7,7'lik depremin vurduğu Myanmar'da ölü sayısı 2900'e yaklaştı - Son Dakika
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7,7'lik depremin vurduğu Myanmar'da ölü sayısı 2900'e yaklaştı

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Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 2900'e yaklaştı. Myanmar Devlet İdare Konseyi bilgi ekibi yolların yarıldığı, çok sayıda binanın yerle bir olduğu ülkedeki deprem sırasında 4639 kişinin yaralandığını duyururken kayıp 373 kişinin ise halen arandığı kaydedildi.

02.04.2025 10:49
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28 Mart Cuma günü Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4'lük art arda iki deprem bölgeyi resmen yangın yerine çevirdi.

7,7'lik depremin vurduğu Myanmar'da ölü sayısı 2900'e yaklaştı

ÖLÜ SAYISI 2900'E YAKLAŞTI

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ülkede yolların yarılmasına, çok sayıda binanın yerle bir olmasına neden olan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2900'e yaklaştığını duyurdu.

7,7'lik depremin vurduğu Myanmar'da ölü sayısı 2900'e yaklaştı

BİR HAFTALIK YAS İLAN EDİLDİ

Myanmar Devlet İdare Konseyi bilgi ekibi ise deprem sırasında 4639 kişinin yaralandığını, kayıp 373 kişinin ise halen arandığını kaydetti. Öte yandan Myanmar'da deprem nedeniyle bir haftalık yas ilan edildi.

7,7'lik depremin vurduğu Myanmar'da ölü sayısı 2900'e yaklaştı

NE OLMUŞTU?

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti. Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

7,7'lik depremin vurduğu Myanmar'da ölü sayısı 2900'e yaklaştı
7,7\'lik depremin vurduğu Myanmar\'da ölü sayısı 2900\'e yaklaştı

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Son Dakika Dünya 7,7'lik depremin vurduğu Myanmar'da ölü sayısı 2900'e yaklaştı - Son Dakika

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