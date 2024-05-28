AB, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılar için 5 milyar euro bağış topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

AB, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılar için 5 milyar euro bağış topladı

AB, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılar için 5 milyar euro bağış topladı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Lübnan, Irak ve Ürdün'de bulunan Suriyeli sığınmacılar ile ev sahibi ülkelerin desteklenmesi için 5 milyar euroluk bağış topladı. AB Komisyonu, önümüzdeki yıl sonuna kadar bir milyarı Türkiye'ye olmak üzere 2,1 milyar euro yardım sözü verdi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e göre Suriye, sığınmacıların geri gönderilmesi için güvenli bir ülke değil. Toplantıya Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün yanı sıra Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı. AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 1 milyar euro yardım sözü verdi ve toplamda 10 milyar euro yardım sağladı.

28.05.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Lübnan, Irak ve Ürdün’de bulunan Suriyeli sığınmacılar ile ev sahibi ülkelerin desteklenmesi için 5 milyar euroluk bağış topladı.

Önümüzdeki yıl sonuna kadar bir milyarı Türkiye’ye olmak üzere 2,1 milyar euro yardım sözü veren AB Komisyonu, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine “zorla geri gönderilmesini” istemiyor.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e göre Beşar Esad rejiminin insan hakları ihlallerini sürdürdüğü Suriye, sığınmacıların geri gönderilmesi için güvenli bir ülke değil.

“Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi” amacıyla 8. kez düzenlenen Brüksel Konferansı, tarafları ve uluslararası bağışçıları bir araya getirdi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ev sahipliğindeki toplantıya, Türkiye, Lübnan ve Ürdün’ün yanı sıra, Birleşmiş Milletler ile çeşitli uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.

AB Komisyonu, bölgedeki Suriyeli sığınmacılar için 2024 ve 2025 yılları için toplam 2,1 milyar euro yardım taahhüdünde bulundu.

Bunun 560 milyon eurosu, AB’nin bu yıl içinde Lübnan, Ürdün ve Irak'taki yerinden edilmiş Suriye vatandaşları için yapılacak yardımı kapsıyor.

Avrupa Birliği, gelecek yıl bu ülkelerdeki Suriyeliler için 560 milyon euro daha vermeyi taahhüt etti.

AB Komisyonu, “Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ile hassas durumdaki ev sahibi toplulukları desteklemek için” de 1 milyar euro yardım sözü verdi.

Uluslararası kuruluşların da katkısıyla Suriyeli sığınmacılar için toplam 5 milyar euroluk bağış toplandı.

Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelerin temsilcileri, sorunun çözümünün ancak mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Özellikle Lübnan ve Ürdün’de Suriyeli sığınmacılar konusunda giderek artan rahatsızlığa işaret edildi.

‘Sığınmacıları Suriye’ye zorla geri itmeyin’

AB yönetimine göre Suriye, sığınmacıların ülkelerine geri dönüşü açısından hala güvenli değil.

Borrell, Esad rejiminin, yaygın insan hakları ihlalleri gerçekleştirmeye devam ettiğini belirterek Suriye’deki durumun bir yıl öncesine göre daha kötüleştiğini savundu.

Bu nedenle Borrell, mülteci barındıran ülkeleri, “zorla geri göndermeme” konusunda uyardı.

AB Komisyonu’nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic de Suriye'de yarısı kadın ve çocuklardan oluşan 16,7 milyon insanın hâlâ hayati desteğe ihtiyacı bulunduğunu belirterek sığınmacılara yönelik desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’ye toplam 10 milyar euro yardım

AB Komisyonu, Suriye’deki insani krizin başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye'deki sığınmacılara yaklaşık 10 milyar euro yardımda bulundu.

Bunun 6,2 milyar eurosu, Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması kapsamında aktarıldı.

Türkiye’de 2 milyona yakın mülteci temel ihtiyaçlarını karşılamak için nakit yardım alıyor.

AB verilerine göre 2016'dan bu yana Türkiye’deki sığınmacılara yönelik yaklaşık 33,4 milyon birinci basamak sağlık hizmeti verildi.

Suriyeli sığınmacılar için 4 bin sağlık personeli ve 548 sağlık tesisi hizmete sokuldu.

Türkiye’deki 800 binden fazla mülteci çocuğun örgün eğitime erişimi sağlandı.

Bunun için 155 yeni okul inşa edildi.

Kaynak: BBC

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılar için 5 milyar euro bağış topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
15:51 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 18:25:26. #1.12#
SON DAKİKA: AB, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılar için 5 milyar euro bağış topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement