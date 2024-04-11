ABD Başkanı Joe Biden, Julian Assange\'ın suçlamalarının düşürülmesini değerlendiriyor

Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Wikileaks kurucusu Avustralyalı Julian Assange hakkındaki suçlamaların düşürülmesi ve Assange'ın ülkesine dönmesi yönündeki talebi değerlendirdiklerini açıkladı.

Avustralya parlamentosu, Şubat ayında onayladığı bir kararla, Assange'ın ülkesine geri dönmesi çağrısını resmen ABD'ye ve İngiltere'ye iletmişti.

Bu girişime, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de destek vermiş, Assange'ın "artık ülkesine dönmesi gerektiğini" kaydetmişti.

ABD, İngiltere'de yargılanan 52 yaşındaki Assange'ın "gizli askeri bilgileri sızdırmak" suçlamasıyla ABD'ye iade edilmesini istiyor.

Assange ise söz konusu bilgilerin yayınlanmasının gazetecilik faaliyeti olduğunu savunarak, suçlamaları reddediyor.

ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'yı ağırladığı sırada basından gelen sorulara yanıt vererek, Avustralya'nın çağrısını "değerlendirdiklerini" kaydetti.

Avustralya Başbakanı Albanese, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Assange hakkında insanların geniş bir yelpazede düşünceleri olabilir. Ancak bundan bağımsız olarak, bu durum sonsuza kadar devam edemez" demişti.

Assange'ın karısı Stella Assange da sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajında, Biden'ı etiketleyerek, "Doğru olanı yap, suçlamaları düşür" çağrısında bulundu.

Wikileaks'in bugünkü yöneticisi Kristinn Hrafnsson ise ABD Başkanı'nın "iade girişimini durdurması için hala çok geç olmadığını" dile getirerek, iade taleplerinin "siyasi motivasyonla" gündeme getirildiğini savundu.

Wikileaks ve Assange'ın yargılanması

Julian Assange 2006'da Wikileaks websitesini kurdu.

Wikileaks bugüne kadar on milyondan fazla gizli belgeyi yayımladığını iddia ediyor. Belgeler arasında savaş, casusluk ve yolsuzlukla bağlantılı resmi raporlar da var.

2010'da ABD ordusuna ait helikopterden çekilmiş ve Irak'ın başkenti Bağdat'ta 18 sivilin öldürülüş anını gösterdiği belirtilen bir video Wikileaks'te yayınlandı.

Bunlarla birlikte ABD ordusunun eski istihbarat analisti Chelsea Manning'in sızdırdığı binlerce gizli belge de Wikileaks'te yayımlandı.

Bu belgelere göre ABD ordusu Afganistan savaşı sırasında yüzlerce sivili öldürmüş ancak bunlar resmi raporlara girmemişti.

2019'da ABD Adalet Bakanlığı sızıntıyı ülkenin "tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından biri" olarak tanımladı.

ABD yetkililerinin avukatları, bilgilerin yayımlanmasının Afganistan ve Irak'ta adı geçen kişileri "ciddi zarar, işkence ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını" söyledi.

Assange ise dosyaların ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ciddi ihlalleri ortaya çıkardığını ve kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu vurguladı.

Gizli bilgileri elde etmek amacıyla askeri veritabanlarına sızmak üzere komplo kurmakla suçlandı ve 18 suçtan yargılanmasına karar verildi.

ABD yetkilileri, Assange'ın ABD'ye iade işlemlerini başlattı.

Avukatları suçlu bulunması halinde 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını söylüyor. Ancak ABD hükümeti dört ila altı yıl arası bir hapis cezasının daha muhtemel olduğunu söylüyor.