ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi

ABD Büyükelçiliği, dün Maltepe'de düzenlenen CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan ABD vatandaşlarını olaylar çıkabilme ihtimaline karşı uyarmış ancak duyuru, Büyükelçiliğin Türkçe sayfasında ise yer almamıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN MİSİLLEME GELDİ

ABD Büyükelçiliği'nin uyarısına Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün bir misilleme geldi. Bakanlık'tan yayımlanan "ABD'de Yaşayan Vatandaşlarımıza Duyuru" başlıklı mesajda Tük vatandaşlarına ABD polisinin şiddet eylemlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.

UYARILAR 5 MADDE HALİNDE SIRALANDI

Bu hususlar ışığında, vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

-Kalabalıklardan kaçınmaları,

-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,

-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,

-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,

-Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri."

BİR UYARI DA EMNİYET'TEN

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına ilave Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. Emniyet'ten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

"Amerika Birleşik Devletlerinde yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda vatandaşlarımızın güvenliği için dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Amerikan polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi ve elektro şok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir, bu nedenle bu organizasyonlardan kaçının."