ABD\'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor

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ABD'de 10 kişinin öldüğü saldırının failinin 42 yaşındaki ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olduğu öğrenildi. Katliamda kullanılan kamyonetin arkasındaki bez parçasının ise terör örgütü DEAŞ bayrağı olduğu belirlendi.

ABD'DE KANLI SALDIRI: 10 ÖLÜ

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığa daldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre olayda en az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine giriş çıkışlar kapatıldı.

Görgü tanıkları, aracın kalabalığa dalmasının ardından sürücünün araçtan inerek çevreye ateş ettiği, polisin ise saldırgana karşılık verdiğini ifade etti.

SALDIRGAN ABD VATANDAŞI

Saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaşılmaya başlandı. Saldırganın 42 yaşındaki Şemseddin Cabbar isimli ABD vatandaşı olduğu öğrenildi. Olay esnasında askeri kıyafetler giydiği belirtilen saldırganın ABD ordusunda görev yaptığı iddia edildi.

Şemseddin Cabbar

OLAYDA "DEAŞ" ŞÜPHESİ

Saldırıda kullanılan beyaz kamyonetin arkasında kapalı şekilde duran bez parçasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FBI, siyah bez parçasının terör örgütü DEAŞ bayrağı olduğunu doğruladı. Güvenlik güçleri bu gelişmeden yola çıkarak olayda DEAŞ'ın parmağının olup olmadığını araştırmaya başladı.

FBI: SALDIRIYI TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Saldırının ardından olayın "terör saldırısı" olup olmadığı merak edildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), aracını kalabalığın üzerine süren saldırganın öldüğünü ve saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulduğunu duyurdu.

"EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEKLER BULUNDU"

FBI'ın New Orleans ofisinden Alethea Duncan ise yaptığı açıklamada, olay yerinde el yapımı patlayıcı düzenekler bulunduğunu ifade belirtti. Duncan, "El yapımı patlayıcı düzenekler bulundu ve bunların kullanılabilir bir düzenek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

BIDEN'DAN "TAM FEDERAL DESTEK" TEKLİFİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırının ardından New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ile görüştüğü belirtildi. Biden'ın Cantrell'e "tam federal destek" teklifinde bulunduğu aktarıldı. Biden'ın gün boyu saldırı hakkında bilgilendirileceği kaydedildi.

FBI, İLK BAŞTA BELEDİYE BAŞKANINI YALANLADI

Öte yandan FBI olay için, "Terör saldırısı" diyen belediye başkanını ilk başta yalanladı. FBI'dan ilk yapılan açıklamada, "Buna biz karar veririz. Bu uluslararası bir terör saldırısı değil." derken, daha sonra farklı bir açıklama yapmış oldu.

TRUMP'TAN "SALDIRGAN ÜLKE DIŞINDAN GELDİ" İMASI

Öte yandan Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir mesaj paylaştı. "Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık." ifadesini kullanan Trump, ABD'deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını kaydetti.

Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti. Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.