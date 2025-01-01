ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor - Son Dakika
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ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor

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ABD'nin New Orleans eyaletinde 10 kişiyi öldüren saldırganın kullandığı kamyonetin arkasında kapalı şekilde duran siyah bez parçasının terör örgütü DEAŞ bayrağı olduğu belirlendi. Öte yandan saldırganın 42 yaşındaki ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olduğu öğrenildi.

01.01.2025 21:03
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ABD'de 10 kişinin öldüğü saldırının failinin 42 yaşındaki ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olduğu öğrenildi. Katliamda kullanılan kamyonetin arkasındaki bez parçasının ise terör örgütü DEAŞ bayrağı olduğu belirlendi.

ABD'DE KANLI SALDIRI: 10 ÖLÜ

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığa daldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre olayda en az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine giriş çıkışlar kapatıldı.

Görgü tanıkları, aracın kalabalığa dalmasının ardından sürücünün araçtan inerek çevreye ateş ettiği, polisin ise saldırgana karşılık verdiğini ifade etti.

ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor

SALDIRGAN ABD VATANDAŞI

Saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaşılmaya başlandı. Saldırganın 42 yaşındaki Şemseddin Cabbar isimli ABD vatandaşı olduğu öğrenildi. Olay esnasında askeri kıyafetler giydiği belirtilen saldırganın ABD ordusunda görev yaptığı iddia edildi.

ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Şemseddin Cabbar

OLAYDA "DEAŞ" ŞÜPHESİ

Saldırıda kullanılan beyaz kamyonetin arkasında kapalı şekilde duran bez parçasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FBI, siyah bez parçasının terör örgütü DEAŞ bayrağı olduğunu doğruladı. Güvenlik güçleri bu gelişmeden yola çıkarak olayda DEAŞ'ın parmağının olup olmadığını araştırmaya başladı.

FBI: SALDIRIYI TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Saldırının ardından olayın "terör saldırısı" olup olmadığı merak edildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), aracını kalabalığın üzerine süren saldırganın öldüğünü ve saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulduğunu duyurdu.

"EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEKLER BULUNDU"

FBI'ın New Orleans ofisinden Alethea Duncan ise yaptığı açıklamada, olay yerinde el yapımı patlayıcı düzenekler bulunduğunu ifade belirtti. Duncan, "El yapımı patlayıcı düzenekler bulundu ve bunların kullanılabilir bir düzenek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor

BIDEN'DAN "TAM FEDERAL DESTEK" TEKLİFİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırının ardından New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ile görüştüğü belirtildi. Biden'ın Cantrell'e "tam federal destek" teklifinde bulunduğu aktarıldı. Biden'ın gün boyu saldırı hakkında bilgilendirileceği kaydedildi.

FBI, İLK BAŞTA BELEDİYE BAŞKANINI YALANLADI

Öte yandan FBI olay için, "Terör saldırısı" diyen belediye başkanını ilk başta yalanladı. FBI'dan ilk yapılan açıklamada, "Buna biz karar veririz. Bu uluslararası bir terör saldırısı değil." derken, daha sonra farklı bir açıklama yapmış oldu.

ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor

TRUMP'TAN "SALDIRGAN ÜLKE DIŞINDAN GELDİ" İMASI

Öte yandan Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir mesaj paylaştı. "Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık." ifadesini kullanan Trump, ABD'deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını kaydetti.

Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti. Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

ABD\'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor

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Son Dakika Dünya ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Mirac Gülaç:
    tamam ABD yeni oyun kurdu Suriye'den çıkmamak için. yalancı pzvngler, kendi kurdu kendi patlattı. 67 9 Yanıtla
  • Serkan Okyay:
    islam alemi seninle gurur duyuyor 12 63 Yanıtla
  • Recep Türkkay:
    siz nasıl bir yaratiksiniz kendi vatandaşlarını bi hiç uğruna öldürüyorsun, sonra deaş yaptı 64 7 Yanıtla
  • Adem Çivici:
    kendisi yaptı ABD şimdi Dedaş icin Suriye girecekler şerefsizler 58 7 Yanıtla
  • Alper Elma:
    kim yapmışsa iyi yapmış.bu ABD şimdide deaş'ı bahane etmek için kamyonetin arkasında siyah bir bez vardı diyor.inanin bu ABD çok fazla şeyi hak ediyor kendi çalıp kendileri oynayıp bahane üretiyorlar kimbilir ne planları var 44 9 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Şaşırdık mı? ASLA! Yine Aynı tezgah, bu ayaklar koktu artık, kimin neyin teröristi olduğunu dünya alem biliyor, çakma demokresicileerrr 40 5 Yanıtla
  • Volkan KOPUZ:
    hangi arap ismi çıkacak diye merak ediyordum 39 4 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    abd.yeni bir yalanın altına sığınacak. terör eylemini deaş yaptı diyecek.abd.de yalanmı yok. 35 4 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Bu surye üç parça oldu demektir 20 6 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    teröre her türlü desteği verirsiniz ama bir gün sizlerinde böyle canı yanacak ki bir şeyleri anlayacaksınız 15 5 Yanıtla
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