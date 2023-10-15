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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurdu - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurdu

Son Güncelleme: 15.10.2023 22:43

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurdu. Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede, Gazze'ye yardımın ulaştırılması için bir mekanizma oluşturulacağını belirtti. İsrail'in abluka emriyle kestiği Refah Sınır Kapısı'nın çevresi ise 10 Ekim'de vurulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurdu.
Blinken, Mısır'a düzenlediği ziyareti sonlandırırken basına açıklamalarda bulundu.

"REFAH SINIR KAPISI TEKRAR AÇILACAK"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle çok iyi bir görüşme yaptığını ifade eden Blinken, Mısır'ın Gazze halkına önemli yardımlarda bulunduğunu söyledi. "Refah Sınır Kapısı tekrar açılacak." diyen Blinken, Birleşmiş Milletler (BM), Mısır, İsrail ve diğer ülkelerle yardımın Gazze'ye ulaştırılması için bir mekanizma oluşturulacağını bildirdi.

"TEKNİK DETAYLAR İÇİN YARI SAHADA OLACAK"

"ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi" olarak bugün göreve atanan Büyükelçi David Satterfield'in de buna odaklandığını belirten Blinken, "Kendisi teknik detayları düzenlemek için yarın sahada olacak." bilgisini paylaştı.

10 EKİM'DE VURMUŞLARDI

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Gazze, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurdu - Son Dakika
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