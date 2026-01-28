ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz - Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

28.01.2026 21:01  Güncelleme: 21:13
ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, savunma amacıyla önleyici saldırı yapabiliriz. Ancak bu Trump'ın tasarrufunda" dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise, "İran herhangi bir saldırıya karşılık vermek için tetikte." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, " İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, savunma amacıyla önleyici saldırı yapabiliriz" sözleriyle İran'ı tehdit etti.

RUBİO'DAN İRAN'A GÖZDAĞI

Dünya, ABD ile İran arasındaki gerilime odaklandı. ABD'den İran'a peş peşe tehditler gelirken, İran da her türlü saldırıya yanıt vereceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da son açıklamasında, "İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, savunma amacıyla önleyici saldırı yapabiliriz. Ancak bu Trump'ın tasarrufunda" sözleriyle gözdağı verdi.

İRAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den de yanıt gecikmedi. Erakçi, "İran herhangi bir saldırıya karşılık vermek için tetikte." açıklamasını yaptı. Öte yandan İran BİR önceki açıklamasında, "ABD saldırırsa, daha önce hiç olmadığı kadar sert karşılık veririz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik son tehdidinde şunları söyledi: "İran'a doğru büyük bir donanma ilerliyor. Hızlı şekilde, büyük bir güç, kararlılık ve amaçla hareket ediyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük olan bu filonun başında, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela örneğinde olduğu gibi, gerekmesi hâlinde görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir. Umarım İran hızla 'masaya gelir' ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşma müzakere eder.

TRUMP: BİR SONRAKİ SALDIRI ÇOK DAHA AĞIR OLACAK

Nükleer silah yok. Zaman daralıyor, bu gerçekten hayati önem taşıyor. İran'a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın. Yapmadılar ve 'Operation Midnight Hammer' gerçekleşti; İran büyük bir yıkıma uğradı. Bir sonraki saldırı çok daha ağır olacak. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin."

ABD ORTA DOĞU'YA YIĞINAK YAPIYOR

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dün USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını doğruladı.

New York Times'a konuşan bazı ABD'li yetkililer ABD'nin, İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinden gelebilecek misilleme saldırılarına karşı ABD birliklerini korumak için bölgeye daha fazla Patriot ve THAAD hava savunma sistemi gönderdiğini öne sürdü.

ABD'nin saldırı uçağı sayısını artırmak için bölgeye bir düzine daha F-15E uçağı sevk ettiği ifade edildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

ABD ve İsrail protestolara defalarca destek vermiş, bölgede gerilim gittikçe tırmanmıştı. Trump tehditlerini sürdürürken, İsrail Başbakanı Netanyahu da İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir saldırısının çok büyük bir hata olacağını ileri sürerek böyle bir durumda çok kuvvetli şekilde yanıt verecekleri tehdidinde bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    yemezler sarı kafa İran i yenmeye 4 1 Yanıtla
  • es342646 es342646:
    Kurt kuzuyu yemeyi kafaya koydu! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
