ABD, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için bir liman inşa ediyor - Son Dakika
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ABD, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için bir liman inşa ediyor

ABD, Gazze\'ye insani yardımların ulaştırılması için bir liman inşa ediyor

ABD, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için bir liman inşa etmeye hazırlanıyor. Kurulacak askeri limanın yardım miktarını büyük oranda artırması planlanıyor. Başkan Joe Biden'ın konuyla ilgili bir duyuru yapması bekleniyor. Liman aracılığıyla Gazze'ye besin, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemilerin yanaşabileceği kaydediliyor. Operasyonun işleyişi ve yardımın güvence altına alınması konularında ise henüz detaylar açıklanmış değil.

07.03.2024 23:11
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ABD, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması içn bir liman inşa etmeye hazırlanıyor. Kurulacak askeri limanın yardım miktarını büyük oranda artırması planlanıyor.

Başkan Joe Biden’ın konuyla ilgili bir duyuru yapması bekleniyor.

Amerikalı yetkililer bu liman aracılığıyla, günlük yardım miktarının ”yüzlerce kamyon” kapasitesinde artacağını kaydediyor.

Yetkililer, limanda Amerikalı askeri olmayacağını da vurguluyor.

Birleşmiş Milletler, Gazze’deki nüfusun dörtte birinin ciddi besin kıtlığı eşiğinde olduğu konusunda uyarıyor.

ABD’li yetkililer, limanın kurulmasının "birkaç hafta" alacağını aktarıyor.

Liman aracılığıyla Gazze’ye besin, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemilerin yanaşabileceği kaydediliyor.

Kıbrıs üzerinden yapılacak ilk sevkiyatlar burada İsrail tarafından denetlenecek.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim saldırısı sonrası başlayan İsrail harekatında 30.800'den fazla insanın öldürüldüğünü aktarıyor.

Başkan Biden’ın söz konusu açıklamayı Kongre konuşmasında yapması bekleniyor.

Bağlantı yollarını kimin inşa edececeği ya da yardımın karada nasıl güvence altına alınacağı açıklanmış değil.

Operasyonun işlerliği noktasında önemli sorular yanıtsız.

Derin su limanı bulunmayan Gazze'de, Beyaz Saray yardımları ulaştırmanın yollarını arıyordu.

Açlık kampanyası suçlaması

BBC’nin Amerika’daki yayıncılık ortağı CBS kanalına konuşan yetkililer, limanın kurulumunu, Virginia eyaletinde bulunan 7. Ulaştırma Tugayı adlı bir ordu biriminin üstleneceğini söyledi.

Verilen bilgiye göre söz konusu tugay henüz ABD’den ayrılmadı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu hafta, 300 bin Filistinlinin kısıtlı besin ve temiz suyla yaşadığını ve Gazze’nin kuzeyinde çocukların açlıktan öldüğü uyarısını yaptı.

Gazze’ye yardım kamyonları Mısır kontrolündeki Refah kapısı ve İsrail kontrolündeki Kerem Şalom üzerinden giriyor.

Ancak İsrail kara saldırısının ilk odak noktası olan kuzey bölgelerdeki Filistinliler, aylardır büyük sıkıntı çekiyor.

Geçen hafta çaresizlik içindeki, 100'den fazla kişi yardım konvoyuna ulaşmaya çalışırken öldü ya da öldürüldü.

İsrail ordusu, çoğu kişinin izdihamda öldüğünü savundu.

Ancak Filistinliler çoğu kişinin İsrail askerleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Dünya Gıda Programı (WFP), yardım konvoylarının "sivil düzenin çöküşü nedeniyle kaos ve şiddete" hedef olması nedeniyle 20 Şubat'ta bu işleyişin askıya alındığını kaydetti.

ABD ve bazı diğer ülkeler yardımları havadan ulaştırmaya çalışsa da bu yöntem artan ihtiyacı karşılamaktan uzak.

Bağımsız bir BM uzmanı İsrail'i "Gazze'deki Filistinlilere karşı bir açlık kampanyası" uygulamakla suçladı.

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Gazze'deki açlık nedeniyle oluşan görüntü dayanılmaz ama siz hiçbir şey yapmıyorsunuz." suçlamasını dile getirdi.

İsrail'in BM misyonunda yer alan Yeela Cytrin, bu toplantıda salonu terk etmeden önce "İsrail, açlığı bir savaş aracı olarak kullandığı yönündeki iddiaları tamamen reddediyor" savunmasını yaptı.

Kaynak: BBC

Joe Biden, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için bir liman inşa ediyor - Son Dakika

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