ABD: İran\'a saldırı için birçok gerekçe var

Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı açıklamada, " İran'a saldırı için birçok gerekçe var, anlaşma yapmaları akıllıca olur." dedi.

ABD VE İRAN SAVAŞIN EŞİĞİNDE

ABD ve İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Müzakerelerde oluşan pozitif hava çabuk dağıldı, iki ülke savaşın eşiğine geldi.

BEYAZ SARAY: İRAN ANLAŞMA YAPSA AKILLICA OLUR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, İran'a saldırı için birçok gerekçe olduğunu söyledi. Leavitt, "İran'a saldırı için birçok gerekçe öne sürülebilir. İran'ın anlaşma yapması akıllıca olur." dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki İran müzakerelerine de değinen Leavitt, "Biraz ilerleme kaydedildi ancak bazı konularda hala anlaşmanın çok uzağındayız. İranlıların önümüzdeki birkaç hafta içinde bize daha ayrıntılı şekilde geri döneceklerini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP: DİEGO GARCİA'YI KULLANMAMIZ GEREKEBİLİR

Diego Garcia Adası'ndaki Amerikan üssünün önemine işaret eden Trump da, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir." vurgusunu yaptı.

PEZEŞKİYAN: SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ ANCAK BOYUN EĞMEYİZ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Loristan eyaletinde sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'daki demokrasi konusunda duyduğu endişenin bir aldatmacadan ibaret olduğuna vurgu yaparak, "ABD, Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça söyledi. Aynı şekilde Kanada ve diğer ülkelere karşı da benzer bir tutum içerisinde. Biz savaşmak istemiyoruz. Savaşı kenara bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz." İfadelerini kullandı.

Ülkesi ile alakalı meseleler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, "Loristan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Sistan-Beluçistan, Kuzey ve Güney Horasan, Huzistan ve hatta birçok bölgede adaletsiz bir durum olduğunun farkındayız. Ancak bu adaletsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Elbette bunlar bir anda çözülebilecek sorunlar değil." şeklinde konuştu.

Pezeşkiyan ayrıca, İran toplumun büyük bir baskı altında olduğunu ve bu nedenle "yaralandığını" belirterek, aydınlar, sosyologlar, girişimciler, din adamları ve toplumun önde gelen kanaat liderleriyle birlikte bu baskıyı hafifletmeleri gerektiğini söyledi.

ABD, ORTA DOĞU'DAKİ ÜSLERİNE SEVKİYATI HIZLANDIRDI

ABD, İran'la dün Cenevre'de yaptığı görüşmelerin hemen ardından Orta Doğu ve Avrupa bölgesine mühimmat sevk etmeyi sürdürüyor. Açık kaynak istihbaratlarını takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre ABD'nin son günlerde Orta Doğu bölgesine gönderdiği savaş uçağı ve diğer unsurların, 2025 Haziran'da İran'a yönelik saldırı yaptığı dönem kullandıklarıyla aynısı olduğu görüldü.

SAVAŞ UÇAKLARI ÜSTE

Açık kaynaklardan edinilen uçuş bilgilerine göre ABD'de bulunan Virginia'daki Joint Base Langley-Eustis'ten gelen 6 adet F-22 tipi savaş uçağı, dün itibarıyla İngiltere'de bulunan RAF Lakenheath üssüne ulaştı. Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden görev uçuşları yapan bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağı da Akdeniz'deki Girit adasına taşındı.

Hürmüz Boğazı'nda dün devriye gezen bir tanesi de dahil olmak üzere çok sayıda P-8 Poseidon deniz devriye uçağı, Orta Doğu'da görev uçuşları yapıyor.

16 Şubat'ta İngiltere'deki RAF Lakenheath'ten 18 adet F-35 uçağının havadan yakıt ikmal tankerleri eşliğinde bölgeye doğru yola çıktığı görüldü. ABD'nin ayrıca dün İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'ne iki adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağı gönderdiği görüldü.

USS ABRAHAM LINCOLN, ORTA DOĞU'YA KONUŞLANMIŞTI

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Umman aracılığında dün İsviçre'nin Cenevre kentinde 2,5 saat süren nükleer müzakerelerin ikinci turu yapılmıştı.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

ABD heyetinde Trump'ın danışmanı Jared Kushner da yer almış, görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin koordinasyonunda yürütülmüştü.

ARAKÇİ: ANLAŞMA YOLUNA GİRİLDİ

Cenevre'de gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Erakçi ve Witkoff, Busaidi ile ayrı ayrı bir araya gelmişti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ikinci tur nükleer müzakerelerde anlaşma yoluna girildiğini ve iki tarafın da muhtemel bir anlaşma metni üzerinde çalışması ve görüş alışverişinde bulunması konusunda mutabık kalındığını bildirmişti.