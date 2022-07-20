ABD'li fenomen annenin oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki topladı! - Son Dakika
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ABD'li fenomen annenin oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki topladı!

20.07.2022 10:25

Oğlunu kreşe bırakan ABD'li sosyal medya fenomeni tercih ettiği kıyafetle tepki çekti. Fenomen Lena Nersesian, kendisini eleştiren diğer velilere, "Ben bir iş kadınıyım. Onların zihinleri sapık" sözleriyle cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla geniş bir takipçi kitlesi yakalayan ve şu anda 558 bin takipçisi bulunan fenomen Lena Nersesian, oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerin tepki göstermesine sert çıktı.

"KOCALARININ TEHDİTTEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR"

Nersesian, kendisine yönelik tepkilerin kadın veliler tarafından kışkırtıldığını belirterek, "Beni gördükleri zaman kocalarının tehlikede olduğunu düşünüyorlar. Ancak böyle bir durum yok. Ben bir iş kadınıyım. Onların zihinleri sapık" dedi.

"NE DÜŞÜNÜRLERSE DÜŞÜNSÜNLER

Nersesian, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dışarıdaki insanların ne düşündükleri artık benim umurumda değil. Kendime saygı gösteriyorum ve burada dinlemem gereken tek kişi kendimim. İstedikleri gibi rahatsız edici bakış atsınlar, ilgilenmiyorum."

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